De qué murió Luis Brandoni a los 86 años
El actor permanecía internado por un hematoma subdural tras una caída; su estado era delicado y estaba bajo seguimiento médico permanente
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El actor Luis Brandoni murió a los 86 años luego de permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes por un hematoma subdural. El cuadro derivado de un golpe en la cabeza se mantuvo bajo control médico, pero su estado era considerado delicado.
El episodio que originó la internación fue una caída en su casa. A partir de ese momento quedó bajo evaluación médica constante para monitorear la evolución del hematoma hasta su eventual absorción.
Durante los días posteriores, su estado no había registrado mejoras significativas. De hecho, según había indicado Carlos Rottemberg, productor del espéctaculo de teatro que Brandoni se encontraba protagonizando hasta el momento de su accidente, en el último parte únicamente se informaba que se encontraba cursando un “cuadro delicado”.
La situación obligó a suspender la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra en el Multitabarís. La decisión fue tomada para priorizar su recuperación.
El deterioro de su salud se sumó a antecedentes recientes. A fines del año pasado, un problema de presión arterial había forzado la cancelación de funciones en el Teatro Liceo y la modificación de su agenda laboral.
Adalberto Luis Brandoni había nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, y desarrolló una extensa y prolífica trayectoria desde la década del sesenta. En teatro, participó en obras como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja, esta última junto a Guillermo Francella, en una de las duplas más destacadas de la escena contemporánea.
En cine, integró el elenco de producciones clave del audiovisual argentino, entre ellas Juan que reía, Esperando la carroza, Made in Argentina, La Patagonia Rebelde, Un lugar en el mundo y Cien veces no debo. Más adelante, volvió a la pantalla grande con títulos como Mi obra maestra y Convivencia. En televisión, participó en ciclos de gran audiencia como Mi cuñado, El hombre que amo, En terapia y la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro.
Además de su carrera artística, mantuvo una activa participación política en la Unión Cívica Radical y se desempeñó como diputado nacional entre 1997 y 2001. También fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores y en 2015 fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña.
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