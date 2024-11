La condición que puso Shakira para sortear su auto que desilusionó a sus fans

Hace un tiempo que Shakira sorprendió a sus fanáticos al anunciar que iba a sortear su auto, un Lamborghini Urus que ella misma diseñó y que adquirió en abril de 2023, cuando decidió mudarse a Miami junto a sus hijos, tras la separación de Gerard Piqué. Como lo prometido es deuda, en las últimas horas, contó cuáles son las condiciones para participar, pero no dejó contento a todos.

Shakira sorteará su Lamborghini Urus Foto X @Habibimxn

A través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene 90.7 millones de seguidores, la cantante colombiana publicó un carrete de imágenes en donde se la vio posando desde diferentes ángulos con el vehículo de alta gama de color violeta y con detalles en verde manzana.

“¡Lo prometido es deuda! ¡Confirmo! ¡Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame!”, comenzó el posteo que en pocos minutos obtuvo miles de likes.

La cantante cumplirá su promesa y regalará su lujoso auto morado Instagram @shakira

Pero cuando sus admiradores llegaron al final del anuncio, terminaron desilusionándose, ya que solo aplica a quienes residen en Estados Unidos. “No es necesaria ninguna compra. Abierto solo para residentes de EE.UU. mayores de 18 años. Finaliza: 29/11/24. El ganador será anunciado en vivo en ‘Despierta América’, el 6 de diciembre. Para instrucciones y reglas oficiales, visita elcarrodeshakira.com”, completó.

“Nos dejaste sin llanto y sin sonrisa @shakira”; “Lástima que no podemos participar los de Latinoamérica. ¡Que somos los más fieles”; “Lamentablemente no vivo en estados unidos”; “En Colombia todos matan y comen por Shakira y Shakira a Colombia la lleva en la mala“ y “Shakira, con lo que te hemos apoyado y queremos no mames wey! ¡Tristeza!”, fueron solo algunos de los comentarios que no pasaron desapercibidos.

Shakira regalará su auto morado a un fanático Instagram @shakira

A través de un video de TikTok, la intérprete de “Hips Don’t Lie” brindó detalles de por qué decidió deshacerse del auto que la acompañó durante poco más de un año. “Dejame contarte la historia de este auto que tuve cuando nos mudamos por primera vez a Miami. Estaba cerrando una etapa en mi vida y abriendo una nueva”, comenzó.

Y continuó: “Decidí darme un regalo, como un símbolo de este nuevo comienzo. Quería limpiar mis lágrimas y ver la vida en un sentido más optimista y decidí tener un auto llamativo. ‘Okay, estoy en Miami, tengamos un auto violeta y algo con un motor ruidoso’ y lo hice. De pronto descubrí que este auto no iba a cambiar nada, pero la gente debía subirse a él”.

“La gente que me rodeaba con amor y afecto, me hacía sentir que podía hacer lo que sea y realmente salir adelante. Entonces, estoy lista para dejarlo ir. Voy a regalárselo a alguien que vaya a divertirse tanto como yo lo hice. (...) Y tal vez aprendan sus propias lecciones”, finalizó.

Cabe destacar que el modelo que posee la cantante lleva en la matrícula lleva el nombre “Loba”, en referencia a su canción de 2009.

LA NACION