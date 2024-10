El regalo que Shakira le envió a Calu Rivero tras el nacimiento de su bebé

Calu Rivero y Aito de la Rúa se convirtieron en padres por segunda vez. La actriz utilizó este jueves sus redes sociales para anunciar la llegada de su hija Bee, quien nació el 18 de octubre. En las últimas horas, Shakira le envió a su excuñado un regalo de bienvenida para su pequeña y el gesto sorprendió a todos.

El regalo que Calu Rivero y Aito de la Rúa recibieron de Shakira (Foto: captura Instagram/@lacalurivero)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula casi un millón de seguidores, Rivero subió una storie en la que se la vio recostada sobre un sillón, con la recién nacida sobre su pecho y un enorme ramo de flores blancas. En una de sus manos sostiene una tarjeta, que decía: “Aito y Calu, ¡felicidades! Con todo mi cariño. Shakira”.

La imagen dejó en evidencia la excelente relación que tiene la cantante colombiana para con quien fue su cuñado durante once años. Pero no es el único de la familia con quien tiene cercanía. Es que pese a que el noviazgo con Antonio de la Rúa no terminó de la mejor manera, en noviembre de 2023, el hijo mayor del expresidente de la Nación fue incluido como testigo en el caso de evasión de impuestos que enfrenta la intérprete de “Las caderas no mienten” en España.

Antonio de la Rúa le dio "like" a una publicación de Shakira por el Día de la Madre (Foto: Instagram @shakira)

El acercamiento también ocurrió en redes sociales, en el que los ‘Me gusta’ no pasaron desapercibidos. El 12 de mayo de este año, la artista celebró el Día de la Madre en Estados Unidos, donde vive desde hace más de un año. “Hoy quiero celebrar a todas las mujeres que dan y nutren la vida, porque todas, con o sin hijos, sabemos cuidar y luchar por los que dependen de nosotros. Y a Milan y Sasha, los dos soles de mi vida, gracias por iluminarla y acabar de completarme”, expresó a través de su perfil de Instagram. Para sorpresa de muchos, el abogado no tardó en dejarle su like.

El buen vínculo de la compositora barranquillera con su expareja también se extiende a su exsuegra. A principios de este año, se viralizó en las redes sociales una foto de la intérprete junto con Inés Pertiné, ex Primera Dama de la Argentina y madre de Antonio de la Rúa.

Shakira se reunió con su exsuegra, Inés Pertiné, y su excuñada, Gabriela Vaca (Foto: Instagram @shakira)

“Con nuestra exsuegra amada”, se pudo leer en la imagen donde aparecieron Shakira, Pertiné y Gabriela Vaca Guzmán, amiga y exconcuñada de Shakira, quien salió durante varios años con Fernando ‘Aito’ de la Rúa, la actual pareja de Calu.

El posteo con el que Calu Rivero anunció la llegada de Bee

“¡Nuestra pequeña Bee De La Rúa Rivero llegó al mundo el 18 de octubre! ¡Estamos completamente enamorados! ¡Bienvenida Bee! ¡Que la vida siempre nos encuentre despeinados @aitolab! ¡Te amo!”, fueron las palabras con las que la DJ, a quien también llaman “Dignity”, anunció la feliz noticia.

El posteo de Calu Rivero sobre el nacimiento de Bee (Fuente: instagram/@lacalurivero)

“El parto fue un verdadero sueño. También quiero darles las gracias a toda la familia y amigos por todo su amor”, agregó y completó: “Y un agradecimiento especial a mi mamá, a mi papá y a mi hermana por ser sostén y por cuidar a Tao”.

“¡Qué divina!!! Y el hermano mayor. ¡Bienvenida chiquita!”; “Qué momento tan hermoso, disfruten mucho”; “Felicidades, Calu” y “Es hermosa, como la mamá”, fueron algunos de los mensajes que recibió.