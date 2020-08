Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 01:43

Referente moderno del humor, Fredy Villarreal heredó el mote de capocómico, un galardón que, a pesar de que con los años fue perdiendo brillo, sobrevive en sus manos y en sus personajes.

Sin embargo, y aunque el primer impulso cuando hace una nota es alguna humorada o imitación de Néstor Kirchner y Fernando De La Rúa, en su paso por Estelita en casa, el actor dejó por un momento las máscaras y habló desde el corazón.

En 2016, Villarreal fue internado para que le extirparan un tumor que tenía alojado en el intestino. Estuvo casi un mes en terapia intensiva, grave, y sin saber si sobreviviría. Así se lo contó al personaje de Jey Mammón: "Dios y Jesús se me aparecieron de todas las formas que te puedas imaginar, nunca como lo transmitiría una serie de Telefe. Yo estuve al borde de la muerte, y eso no es joda. Ahí hablé con Dios, y también con el diablo. Los ví a los dos".

A pesar de que Jey quiso mantener el tono burlón del programa, Fredy se puso serio a la hora de seguir con el tema: "Me estaba muriendo, sentía que de un día para el otro no iba a estar más y por suerte dialogué con los dos, en realidad, negocié con ambos. De pronto Dios se alejaba, aunque nunca me abandonó, y le daba lugar al diablo. Y te digo, lo ví cuando me fui de la clínica, se metió en una enfermera y yo ví que estaba con muchísima bronca de que me fuera de ahí. Hasta me robó un cargador de celular. Igual aprendí a convivir con eso".

En tren de confesiones, pero esta vez en un tono menos solemne, Fredy recordó una de las situaciones más bizarras que le tocaron vivir en la intimidad, cuando una chica le pidió tener sexo con él disfrazado de Chiche Gelblung: "Me lo pidió una expareja que tenía la fantasía de hacer el amor con Chiche, después lo hice también como Figuretti. Igual yo para el tema de la vestimenta, de disfrazarse, soy bastante nabo".