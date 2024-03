Escuchar

En 2014, Arthur, un perro ecuatoriano, se unió a un grupo de deportistas suecos que compitió en Huahirasinchi, una carrera de aventura a lo largo de más de 700 kilómetros por la selva tropical de ese país. Su imagen rápidamente cobró fama mundial debido a la experiencia extrema en la que se embarcó junto a ellos. Su historia fue tan significativa que inspiró a Simon Cellan Jones para dirigir una película en su honor.

A lo largo de la caminata por cientos de kilómetros, Arthur se unió a los suecos y nunca los abandonó. Incluso, se apegó tanto a Mikael Lindnord -integrante del equipo- y por ello, este decidió llevarlo al país nórdico una vez finalizada la competencia tropical.

La terrible vida de Arthur como perro callejero inspiró una película conmovedora (Fuente: Instagram/@mikaellindnord)

Desde ese instante, nació una amistad inquebrantable en la que Arthur se hizo presente en cada uno de los juegos de Huahirasinchi. Sin embargo, cabe aclarar que el perro de raza Pastor de Maremma mestiza murió en 2020. Según detalló su dueño, estaba muy enfermo.

“Tu alma era hermosa y pura. Es extraño, pero amabas la nieve aún más que los niños y tu espíritu de lucha era más fuerte que cualquier cosa que yo presencié. Una cosa que te llevaste con vos es por qué me elegiste a mí. Nunca me lo dijiste. Supongo que no importa. Pasamos seis fantásticos años juntos. Hemos tenido suerte de tener una oficina en casa y pasar todos esos años juntos, básicamente todos los días”, escribió en su cuenta de Instagram Lindnord a modo de despedida.

Lo cierto es que a poco de su deceso, el británico Simon Cellan Jones, conmovido por la resiliencia de Arthur y su capacidad para sobrevivir en la calle y en selva, lo llevó a dirigir un largometraje que se estrenará este 2024 en todos los cines.

Arthur, the king: la película sobre el perro que cambió la vida de Mikael Lindnord

En noviembre del 2023, se lanzó el trailer del film Arthur, the king, con la actuación de Mark Wahlberg como Mikael Lindnord. Si bien se grabó en República Dominicana, se intentó imitar los mismos espacios y ambientes que la selva ecuatoriana.

Mark Walhberg protagoniza la película de Arthur (Fuente: Instagram/@mikaellindnord)

“Mikael Lindnord, el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura, tuvo un extraño encuentro durante la carrera de 700 kilómetros en la jungla ecuatoriana, cuando en su camino se cruzó un perro callejero. Tras el momento en el que Lindnord lo alimentó, el perro lo siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del planeta. Tras finalizar la carrera, Lindnord decidió adoptarlo y llamarlo Arthur”, dice la sinopsis de la película.

Lo cierto es que la producción de Cellan Jones se estrenará el próximo 22 de marzo y está inspirada en el libro Arthur: El perro que cruzó la jungla para encontrar un hogar, que redactó Mikael en 2016.

En tanto, el relato busca transmitir el sentido de amistad, unión y fidelidad, al igual que se explayará la fortaleza y fuerza de voluntad. En diálogo con la revista People, Mikael contó sobre el film: “Arthur se convirtió en parte de nuestra familia desde que entró por la puerta principal de nuestra casa (...) Durmió toda la noche como si hubiera vivido con nosotros desde siempre”.