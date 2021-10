La conmovedora miniserie de Netflix que destronó a Gambito de dama entre las más vistas de la historia

A finales de septiembre, Netflix dio a conocer su ranking histórico de las 10 series y películas más vistas en la plataforma. Y solo era cuestión de tiempo para que se produjeran cambios que fueron anunciados con los resultados del tercer trimestre de 2021. Lo más destacado es que ocurrieron algunas novedades en cuanto a las series.

Ya se sabía que El juego del calamar iba a ser la nueva líder en este apartado, pero fue tan grande el fenómeno de la serie coreana que eclipsó a otro enorme éxito cosechado por Las cosas por limpiar, que se convirtió en la miniserie más vista de la plataforma hasta el momento, destronando a Gambito de dama.

La trama de Las cosas por limpiar está construida a partir de la historia real de una mujer de Estados Unidos que lucha por sobrevivir a una serie de situaciones límites de violencia y pobreza. La exitosa miniserie está inspirada en la vida de la escritora Stephanie Land, que en sus memorias Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Mucama: Trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir), refleja todo lo que tuvo que atravesar después de separarse de su marido violento. El libro fue publicado en enero de 2019 y se convirtió en un formidable éxito de ventas, según informó The New York Times.

La inspiradora historia de la escritora se estrenó a principios de octubre en Netflix y cuenta con 10 episodios que relatan las experiencias de Alex (Margaret Qualley), una joven de 23 años y madre de una niña de dos, que toma la decisión de separarse de Sean (Nick Robinson), el marido golpeador y abusivo. Sin lugar dónde vivir ni nada qué comer, atraviesa una odisea. Así, acepta un trabajo de empleada doméstica mientras lucha contra viento y marea para definir su propio valor, salir adelante y conservar la custodia de su propia hija.

El ranking histórico de las 10 series más vistas de la plataforma de streaming en todo el mundo quedó conformado de la siguiente manera: