Ellen Pompeo le dice adiós a Grey’s Anatomy después de 18 temporadas y ya tiene nuevos planes

La temporada 18 de Grey’s Anatomy se acerca y todo parece indicar que ese será el final de la historia que comenzó en el 2005 y que, durante 16 años, no tuvo descanso. La serie sufrió varios cambios de elenco desde su concepción y hasta la actualidad pero siempre mantuvo a su figura central: Ellen Pompeo, en el papel de la doctora Meredith Grey. Ahora, sus fanáticos se preparan para decirle adiós al personaje.

La nueva temporada llega con una novedad que despertó los rumores: se creará un centro de investigación médica en honor a la madre de Meredith, el cual buscará combatir la enfermedad del Parkinson. Quien se encargaría de dirigirlo es la mismísima Grey, por lo que le diría adiós al histórico hospital y, de esa manera, a la serie.

Ellen Pompeo ha protagonizado Grey's Anatomy desde el 2005 y hasta la actualidad ABC

Después de tantos años es difícil imaginar una carrera que difiera del rol que ocupó durante tanto tiempo. Así como varios actores que son conocidos por un único papel, Ellen Pompeo no teme que eso le suceda a ella. “Antes, estar en un canal durante tanto tiempo hacía que estés condenada. Ese ya no es el caso aunque probablemente no haré películas pero sí alguna serie por streaming”, manifestó en diálogo con Dax Holt.

Una vez que termine la historia de la doctora Grey, Pompeo se enfrentará a un mundo que ya se prepara para su llegada. Involucrada en el podcast Tell Me y al frente de su productora Calamity Jane, la cual trabaja en una serie que arribará a HBO Max, la actriz tiene plan B y C para su salida de la actuación. “Estoy intentando jugar en diferentes áreas”, reconoció.

La actriz prepara el campo para una eventual salida de la serie

Sin embargo, no todo son malas noticias para sus seguidores. Al hablar de sus proyectos, muchos temieron que este sea el fin de su rol frente a cámara pero la propia actriz se encargó de tranquilizar a quienes disfrutan de su performance actoral. “Estoy segura de que volveré a actuar”, expresó.

En cuanto al estreno de la temporada 18 de Grey’s Anatomy, todavía no se confirmó la fecha de lanzamiento dado que apenas en junio se emitió el último capítulo de la 17. Si bien los rumores del final de la ficción crecen cada día más, en una entrevista anterior Pompeo advirtió que todavía “no han decidido” si este será realmente el cierre de la historia. Por el momento, todo parecería indicar que sí, aunque la confirmación se hace esperar.