La desopilante reacción de Marky Ramone al escuchar una canción de Damas gratis

Marky Ramone es el encargado hoy en día de continuar con el legado de la mítica banda de punk rock. Desde 1978 y hasta 1996, el baterista se mantuvo firme en la percusión de Ramones y pese a que en la actualidad la agrupación no existe como tal, es él quien mantiene vivo su legado con shows y presentaciones en todo el mundo. El 11 y 12 de marzo se presentará en la Argentina, motivo por el cual ya se encuentra en el país. En el marco de una nueva visita a la región, dio el presente en varios programas radiales donde compartió anécdotas, historias y recuerdos de la mejor época de la banda.

Sin embargo, fue en diálogo con el equipo de Nadie dice nada que surgió un desopilante momento que quedó grabado en la memoria no solo de los oyentes del programa de Nicolás Occhiato sino en todos los fanáticos de la música.

Dentro de los segmentos preparados para su visita, los panelistas del ciclo radial armaron una suerte de columna que divirtió mucho a los presentes y al propio invitado. Durante algunos minutos, el célebre baterista escuchó canciones de la música local de distintos géneros y brindó su opinión al respecto. Luego de haber pasado por una selección de canciones más rockeras, llegó el momento un fragmento de un tema de Damas gratis.

Marky Ramone se animó a escuchar un tema de Damas gratis y dio su opinión

“¿Conocés algo de cumbia?”, le consultaron. “Creo que escuché algo de eso ¿Podés darme un ejemplo?”, respondió el baterista. Así, introdujeron una canción de la banda de Pablo Lescano y con la promesa de reproducir alguna de L-Gante, aunque nunca llegó. De fondo sonó el inconfundible piano del músico y con una sonrisa extraña, Marky respondió: “Está bien, me gusta para distintos moods. Me imagino gente bailando, esto suena bien, amigable, no parece tener nada violento”.

Ataque 77, Dos minutos y otras bandas que Marky Ramone escuchó

El segmento tuvo, antes de llegar a la cumbia, la reproducción de algunas otras canciones de la escena punk nacional para que Ramone las juzgara. La primera en llegar fue “1, 2 ultraviolento” de Los Violadores. Sin decir mucho y con el micrófono alejado de la boca, Marky hizo un gesto con sus manos. La canción le gustaba e incluso se animó a decir que era “muy Ramones”.

Marky Ramone dio su opinión de varias bandas de rock nacional

Con la siguiente no hubo mucho éxito. De fondo comenzó a sonar un tema de Ataque 77 pero el baterista ya los conocía. No emitió opinión y fue el momento de ir con la siguiente. Para Dos minutos dijo que eran una “banda buena” y cuando sonó Flema se explayó un poco más. “Suena a Los Ramones, a Green Day; ellos tienen una influencia de las bandas correctas”, bromeó.

Marky Ramone, Huésped de honor dela Ciudad de Buenos Aires

En el marco de su visita la país, el músico fue declarado esta tarde Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro realizado en Strummer Bar, de Palermo.

“Es realmente un honor tenerlo con nosotros para entregarle este premio y reconocimiento; vos sos parte de esta ciudad y una inspiración para los músicos, el público en general y los nuevos músicos “, le dijo el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, al entregarle la distinción.

Marky Ramone fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Instagram/@markyramoneofficial)

Al recibir la distinción, Marky recordó a sus compañeros de banda y aseguró: “Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí”. Al hablar de su vínculo con la Argentina, precisó: “Siempre es un placer volver aquí, porque el público siempre fue bueno con nosotros, la mejor reacción la tuvimos en este país, por eso continué regresando por mi cuenta”. El músico de 69 años, ícono de la banda de Nueva York, tocará en Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires.