“No tengo un peso”. Filtran un chat de Gustavo Martínez con su sobrino antes de su muerte

A menos de un mes de la muerte de Gustavo Martínez, su sobrino, Pablo Martínez, reveló una conversación que tuvo con su tío tiempo antes de su fallecimiento. En el chat, la expareja de Ricardo Fort pedía que por favor le diera algo de “dinero para comer” porque no tenía.

“Chino, todavía estoy en Campana, ¿querés que nos veamos mañana? Yo no trabajo mañana en la fábrica”, indica el mensaje de Pablo, de quien se cree fue el remitente. Un rato después, Gustavo le pidió ayuda. “Si podés darme algo para comer porque acá, donde estoy, no quiero”, respondió a un chat que se presume estaría relacionado con la conversación previa.

“¿Necesitás plata?”, indagó presuntamente su sobrino. A lo que el personal trainer reveló su situación y el momento de apuro económico que atravesaba. “No tengo un peso. Y no lo digas, por favor”, le pidió Gustavo. “¿Vos sos bol…? ¿Cómo lo voy a decir? Mañana te acerco, quedate tranquilo”, lo calmó. Por último, Gustavo se despidió con un “ok, gracias”, por la ayuda.

En Mitre Live compartieron la conversación que tuvieron Pablo y Gustavo

La conversación fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live, del chat que aparentemente se habría gestado entre Gustavo y Pablo Martínez.

En una entrevista con Intrusos, Nicolás Martínez también sobrino de Gustavo, contó que desde hacía mucho tiempo “tenía problemas” económicos. “Nos venía a pedir a nosotros porque no tenía plata. La realidad era esa. Todo lo que uno cree que es, es al contrario”, reveló, y ante la pregunta de si estaba pasando necesidades básicas contestó: “Sí, obvio”. Luego, explicó que pedía porque “no tenía para pagar sus tarjetas, ni el seguro del auto, ni sus gastos” y que si bien él no sabe lo que sucedía dentro de su casa, “la realidad es que Gustavo no tenía plata” y que esta situación durante los últimos años “fue peor”.

En un posteo de despedida a su tío que hizo en Instagram, quien murió luego de caer de un piso 21 en el barrio de Belgrano, habló de la última reunión familiar. “Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, cerró.

La defensa de Gustavo

Cabe recordar que en 2017 Gustavo salió al cruce de la familia de Ricardo Fort, quienes indicaron que ayudaban económicamente a Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo. “No recibo un peso de ellos. No tengo un peso de los chicos y jamás lo tuve de Ricardo. Hablen con el señor Eduardo Fort [hermano de Ricardo]. ¿Ahora se acuerda de su hermano, cuando yo viví todas su operaciones? Todas me banqué. Estuve al lado de él desde la mañana hasta la noche, cuidándolo siempre”, sostuvo en aquél momento.

Gustavo Martínez salió al cruce de la familia de Ricardo Fort

Y siguió: “No hablen de dinero porque son sucios. Yo no soy sucio, yo vivo con mi plata. Por supuesto que la comida de los nenes la pagan ellos, porque vivo en su casa, pero yo vivo con la plata de las clases que hago. No voy a permitirle a ninguno que me venga a criticar por la historia que tengo con los hijos de Ricardo y por la historia que tuve con Ricardo”, había dicho en un entrevista con el programa que conducía Jorge Rial.