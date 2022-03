“Me harté”: la furia de Juana Repetto por una situación que vivió cuando llevaba a su hijo al jardín

Juana Repetto (33) vivió una mañana de furia cuando se trasladaba hacia el colegio de su hijo Toribio (5) en San Isidro. La actriz hizo un descargo en las redes sociales en donde se refirió al tránsito de la zona y el maltrato que sufrió por parte del padre de un estudiante.

“¡Lo que hace el colegio es una vergüenza! ¡Esto es colectora doble mano! Hace más de diez minutos frenada en la colectora porque toman la calle, las dos manos, la de ida y la de vuelta. Y no pude salir, tuve que ir por otro lado. Y gente del colegio muy mal educada y de muy mal modo me mandan a ir por otro lado”, escribió en una serie de stories que compartió en su cuenta de Instagram.

El descargo de Juana Repetto en su cuenta de Instagram Captura

Refiriéndose de lleno al embotellamiento que se genera habitualmente en las afueras del Pilgrims College, lugar en donde su pequeño cursa sus estudios, Juana agregó: “Mínimo ya que toman la colectora y son tan cómodos y no estacionan a una cuadra, una y media o dos y llevan a sus pibes caminando hasta la puerta como hago yo todos los días, aunque eso implique bajar a un bebé desde que nació, en julio o bajo la lluvia, sean amables con el que está yendo por donde le corresponde y dejen pasar, en lugar de faltar el respeto”.

A medida que escribía su descargo, alzó la voz y contó otras situaciones que vivió en ese mismo lugar, tiempo atrás. “Hoy me enojé un montón porque me faltaron el respeto. Todo el año pasado, Belisario, que era recién nacido, y yo iba con él, a veces estaba dormido y para no despertarlo porque lo tengo que poner en la sillita, llegar al colegio, bajarlo, porque yo sí estaciono donde hay lugar y camino hasta dejar a mi hijo que tiene 5 años, no es de primaria, porque esa es la primaria, no es un jardín de infantes. Entonces digo, cualquier niño de seis años para arriba puede caminar una cuadra mejor que cualquier niño más pequeño”, sostuvo.

Por otro lado, mencionó a los padres de otros estudiantes que no respetan al resto de los conductores. “Yo estaciono y camino con mi hijo y mi bebé desde que tiene una semana de vida, y lo he dejado y he estado frenada en esa colectora todo el año pasado 15 minutos porque ustedes hacen lo que quieren, con mi bebito que se despertaba y lloraba a los gritos, y yo desesperada por pasar, Me lo fumé todo el año pasado”.

El descargo de Juana Repetto en las redes sociales

En esa línea, reveló un hecho que vivió con el padre de un estudiante: “Me faltó el respeto y una señora que estaba entrando, que deduzco que era profesora, muy irrespetuosamente, entonces hoy me harté”. Con ese escenario, contó la incómoda situación que ocurrió en las afueras de la escuela: “Todos los colegios son un caos, obvio. Pero toman una mano de colectora con conos para que pasen los autos del colegio. Genial. Además los padres de ese colegio deciden usar la otra mano para salir más rápido y no esperar la fila de autos. Estacioná a una cuadra y caminá si no querés esperar la fila, ¿pero cortar colectora? ¿Y encima putear al que va bien? ¿Y si espero callado y sin quejarse diez minutos para pasar?”, comentó.

Asimismo, Juana nombró algunas de las respuestas que recibió por parte del hombre luego de estar estacionada por diez minutos. “Le toqué bocina y le pedí al señor que no avance haciéndole gesto con la mano, así podía pasar. ´Hacé otro camino, flaca´ me dijo. ´No te vas a pelear con todo el mundo, a esta hora es contramano, andá por otro lado´´”, expresó con una evidente expresión de enojo.

“Cuando no solo tienen conos que cortan toda una mano para que puedan pasar los autos del colegio, sino que se mandan contramano por el lugar que queda y encima te faltan el respeto y pretenden que uno haga otro camino. ¿Por no esperar ellos, que van contramano? ¡Yo no voy por ese camino a tomar mate con amigas! También estoy llevando a mi hijo al colegio que es a la vuelta”, continuó.

Juana se refirió a la actitud que tomó el padre del estudiante en contra de ella Captura

Aún ofuscada por las reiteradas ocasiones en las que sufrió este tipo de hechos, concluyó: “A mi también me cuesta el humor a la mañana, señor padre irrespetuoso, sobre todo con un bebé que no durmió en toda la noche porque tiene mocos. Pero el que está en falta es usted yendo contramano por colectora, mínimo ahórrese la falta de respeto. Y el colegio, media pila. Pongan a alguien o hagan algo, organícense. Pero fin a cortar la colectora dos veces por día por comodidad”.