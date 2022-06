La dura crítica de Liam Payne a Zayn Malik que enfureció a los fans de One Direction

No caben dudas de que One Direction fue una de las bandas juveniles más exitosas de los últimos tiempos, a pesar de que sus integrantes se separaron e impulsaron sus carreras como solitas. Sin embargo, a pesar de aparentar un sólido grupo durante varios años, todo da a entender que en realidad no se llevaban muy bien. Recientemente Liam Payne criticó a su excompañero Zayn Malik durante una entrevista y los fanáticos no se lo perdonaron.

Con su gran éxito “What makes you beautiful”, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomilson y Niall Horan se convirtieron en un fenómeno mundial que cosechó seguidores en todo el mundo. Surgieron del programa The X Factor en 2010 y durante varios años fueron de los artistas favoritos dentro de la industria musical.

Con el tiempo los cantantes comenzaron a tomar rumbos diferentes y a desarrollar sus carreras como solistas. Malik fue el primero en salir del grupo y su actitud no le cayó nada bien a sus compañeros.

Los One Directions antes de la decisión de Malik de apartarse de la banda

El 31 de mayo, Liam Payne dio una entrevista en el podcast Impaulsive With Logan Paul y según pudo reconstruir Elle, reveló algunas internas entre los intérpretes de “Story of my life”. Allí dio fuerte declaraciones que apuntaron directamente a Zayn Malik.

Todo comenzó cuando Logan Paul hizo un comentario sobre el intérprete de “Pillowtalk”. Se refirió a un altercado entre su hermano Jake y cantante durante un encuentro que tuvieron y aparentemente la relación no quedó en buenos términos. Gigi Hadid-exnovia y madre de la hija de Malik-hizo un comentario en Twitter sobre el episodio. “Lol porque a él no le importa pasar el rato contigo y tu vergonzoso grupo de groupies de YouTube..?”, publicó la modelo.

El tuit de Gigi Hadid sobre el conflicto entre Jake Paul y Zayn Malik (Foto: Twitter @GiGiHadid)

Fue ahí cuando Payne intervino. “Sí. Ella tuiteó algo sobre ‘consíguete un hombre respetuoso’ o algo así”, y agregó que eso “no envejeció muy bien”. Esta ultima frase produjo risas entre los presentes y dio pie para que contará más detalles sobre su excompañero y entre ellos reveló que no mantienen un buen vínculo.

“Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn y hay muchas razones por las que siempre, siempre, estaré de su lado. Si hubiera tenido que pasar por lo que él pasó, con su crecimiento y cualquier otra cosa.. Mis padres me apoyaron demasiado, hasta el punto de que a veces es molesto. En cambio Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido”, sostuvo.

Tras algunas reflexiones personales, Liam cerró con un claro mensaje hacia su excompañero. “No estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que hizo. No puedo estar de su lado por eso. Lo que puedo decir es que entiendo y... tu única esperanza es que en algún momento de su vida, la persona al otro lado del teléfono quiera recibir la ayuda que estás dispuesto a darle”.

Liam Payne habló sobre Zayn Malik y los fans de One Direction estallaron

La entrevista generó repercusiones en las redes sociales. Los ‘directioners’ (fans de One Direction) se indignaron al escuchar los comentarios de Liam sobre Malik, tanto que hasta lo criticaron por los rumores de infidelidad. El cantante se separó de su prometida hace pocos días y por lo consignado por ENews, ya se lo vio de la mano con otra mujer.

“¿Liam Payne? ¿Llamas idiota a Zayn Malik? ¿Después de que engañaste a tu prometido? ¡Cállate la boca! “, escribió un usuario de Twitter. En la misma línea alguien más sumó “Me encanta cómo Liam Payne persiguió a Zayn por ser un ‘hombre respetuoso’ como si el no hubiera engañado a su novia”. Por su parte, un tercero señaló: “Debido a las acciones recientes de Liam Payne, ¿puedo sugerir una reunión de 1D solo con Harry, Zayn, Niall y Louis?”

Los fanáticos se pronunciaron sobre los dichos de Liam durante la entrevista (Foto: Twitter @loveforus21 /@Sparky66866356)

Sin embargo, no todos los comentarios fueron contra Liam. Algunos también criticaron a Malik, mientras que otros no le dieron relevancia al conflicto. Lo que si está claro es que el mejor recuerdo de One Direction quedó en las épocas the “One way or another” y que por algo hoy cada uno sigue por su lado.