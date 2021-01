La dura historia de Julián, de El gran premio de la cocina: “Llegué a pesar 148 kilos”

A medida que la competencia avanza, se van conociendo más detalles sobre cada participante. Este martes, en El gran premio de la cocina (eltrece), Julián contó fragmentos de su vida y Carina Zampini se conmovió.

“Yo aparezco de alguna manera como un hijo no reconocido por parte de mi padre. Fue una infancia muy complicada para poner en palabras”, explicó Julián en un video que apareció antes del diálogo en vivo con Zampini. Luego habló de cómo transformó su dolor gracias a la cocina.

“Lo último que recuerdo bueno de mi viejo es una receta que me enseñó, en la casa de su madre, de una pasta, y la verdad es que esa fue la última vez que lo vi. Ahí empecé a hacer ese plato, no sé si consciente o inconscientemente, lo traté de replicar durante los siguientes 6, 7 años. Yo tenía dos opciones o me avergüenzo y me pongo mal por todo esto o lo transformo justamente en una receta”, dijo emocionado.

Julián, durante las últimas semanas, fue catalogado como “egoísta”, por esa razón verlo hablar de su vida personal y de sus problemas emocionó a todos. “Me defino como complicado”, aseguró. Zampini, al finalizar el video, se mostró conmovida hasta las lágrimas.

“A mí me emociona escucharlo porque Julián es una persona que, les habrá pasado a ustedes como nos pasó a nosotros, que cuando comenzó la competencia, creo que Jimena Monteverde en algún momento también habló sobre esta cosa soberbia, que parece pone como una distancia, como un caparazón fuerte alrededor”, expresó la conductora.

Entonces Julián habló sobre otro tema que lo marcó en la niñez: “El bullying fue la palabra que marcaba todos los días en mi infancia”. Zampini le pidió que ahondara y él respondió: “Llegué a pesar 148 kilos de chico”.

Y agregó: “Hoy no tengo rastros de que haya pasado eso. Eso también fue un objetivo para mí y sufrí una infancia especial en ese sentido, así que hoy, de grande, soy mucho más reacio a esas cosas. Entonces tal vez el de afuera me ve como altanero, pero en realidad es un escudo para mantenerme mantenerme bien”.

Para cerrar, la conductora se refirió a la faceta sensible que está descubriendo de Julián: “Tus compañeros hablan muy bien de cómo sos fuera de la cámara, de este Julián que es buen compañero, que es divertido, que acompaña, que contiene, que es buena onda”.

