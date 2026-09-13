La escapada romántica de Marta Fort con su novio a Mendoza: guerra de nieve, lookazos y mucho amor

Marta Fort viajó a Mendoza con Juan Manuel Ramírez, su novio. Luego de confirmar el romance que tiene con el vendedor de autos, la hija de Ricardo Fort se subió a un avión y se dirigió a la provincia cuyana para celebrar el amor. En esta escapada también fue acompañada por una amiga y, para la ocasión, vistió un look de vaquera que deslumbró en sus redes sociales.

La influencer está en boca de todos luego de estrenar su programa de streaming en Blender: Fort Night Show, la secuela de lo que empezó su padre años atrás y que ella decidió continuar para preservar la memoria del chocolatero.

Marta Fort con Juan Manuel Ramírez en la nieve mendocina (Fuente: Instagram/@martacfort)

En este contexto donde Marta tiene mayor presencia en los medios, la joven anunció que estaba en pareja después de conservar cierto hermetismo en su vida personal. De ese modo, tras contarlo en directo, aprovechó la fuerte nevada en Mendoza y se dirigió allí por un día, con el propósito de descansar y disfrutar con sus seres queridos.

A través de las historias de Instagram se la vio con un atuendo de vaquera, que consistió en un tapado de piel en tono marrón y que le cubría más allá de las rodillas. Debajo incluyó un jean, un par de botas y una remera manga larga negra. A aquella situación la coronó con un sombrero de vaquera. “Hola, Nueva York”, se la escuchó a Fort mientras caminaba por una calle en la ladera de la montaña nevada. Por su parte, Ramírez solo usó un buzo simple con un pantalón de jean y una bufanda blanca.

Marta Fort y su look de vaquera para la nieve (Fuente: Instagram/@martacfort)

Además de ese video en el que lució el atuendo que escogió, la influencer se mostró feliz con su novio, con quien jugó a tirarse bolas de nieve. Entre risas y abrazos, sumó una tierna foto con su pareja.

El día de nieve que compartió Marta Fort con su novio - @martacfort

El viaje duró 24 horas y el grupo tuvo que regresar de inmediato a Buenos Aires, ya que Fort debía cumplir con sus responsabilidades laborales, al igual que Ramírez, quien el viernes por la noche arribó a la capital de la Argentina y a continuación se tomó un ferry hacia Montevideo. El uruguayo reside al otro lado del Río de la Plata, sitio donde tiene su negocio de venta de autos.

La pareja llegó el viernes por la noche a Buenos Aires y Ramírez viajó directo a Montevideo en ferry (Fuente: Instagram/@martacfort)

El romance de Marta Fort

El jueves 10 de septiembre, durante la emisión de Blender at Night, que conduce José María Listorti, Marta Fort se acercó al estudio y entró en escena para saludar a su compañero; en ese instante, el humorista notó que un joven acompañaba a la influencer, pero este se quedó detrás de las cámaras.

Ramírez le propuso a Marta Fort ser su novio - @blender

De inmediato, Listorti le preguntó al joven si algo tenía que ver con un noviazgo, a lo que él respondió entre risas: “Nos estamos conociendo, todavía no somos novios”. Sin embargo, se supo que hace meses que la pareja comparte tiempo, entre viajes y salidas íntimas que se mantuvieron en secreto.

Mientras el cuestionamiento empezó a aumentar dentro del estudio de Blender acerca del romance, Ramírez sentenció: “Todavía no, pero la respeto como si fuera”. De esa manera, no solo completó la frase, sino que además se escucharon aplausos de todos los presentes en modo de felicitaciones para ambos. Acto seguido, le propuso formalmente a Marta ser su novio y ella aceptó.