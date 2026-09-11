Virginia Da Cunha respondió a las críticas por su noviazgo: “La edad es una trampa del sistema”

Virginia Da Cunha realizó un contundente descargo tras las críticas que recibió por su actual noviazgo con Samir Jaliff, DJ y productor musical 19 años menor que ella y con quien convive. La cantante de Bandana atraviesa una etapa personal que eligió compartir con sus seguidores y publicó fotos que recorren distintos momentos de su vida, junto a reflexiones sobre la diferencia de edad.

La artista se refirió al paso del tiempo y a los prejuicios que existen en torno a ciertos vínculos. Entre recuerdos de distintas épocas, imágenes en bikini y postales junto a su pareja, la cantante de 44 años reafirmó una postura que, según sus propias palabras, sostiene desde sus 20 años.

Una imagen compartida por la cantante, de cuando tenía 20 años @virginiadacunha

Da Cunha dejó en claro que no considera que la diferencia de edad sea un condicionante a la hora de entablar una relación. En sus historias de Instagram, hizo un recorrido por distintas etapas de su vida con fotos de cuando tenía 20, 25, 30 y 40 años, mostrando no solo cómo ella fue cambiando físicamente, sino recordando experiencias, decisiones y momentos vinculados a esas distintas etapas de su vida.

"La edad es una trampa del sistema", opinó la artista

“A mis 20. La tenía tan clara que me veía bien con 40 kilos”, apuntó junto a una de las fotos. “A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente”, sumó en otra. Entre las fotos apareció también una selfie frente al espejo en la que se la ve en bikini, a sus 40.

Da Cunha compartió imágenes de distintas etapas de su vida

El carrousel continuó hasta llegar al presente. En ese punto, incorporó una imagen junto a su novio y habló de la relación que tienen. “A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”, escribió sobre su pareja. Lejos de considerar la edad como una barrera, la cantante insistió: “La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años”, aseguró.

La ex Bandana, en una de las postales con las que acompañó su descargo en las redes

La ex Bandana profundizó sobre el tema refiriéndose a la forma en que se transitan los años. “No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís. Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida”, escribió.

Una foto junto a su pareja y con una contundente reflexión

La artista ya había hecho referencia a su presente sentimental en otras publicaciones. Al hacer balance de 2025, llegó a expresar: “Un año de saltos cuánticos. Cuando los finales están bien puestos, lo que sigue es completamente nuevo. Y así fue. La primera parte del año fue de intenso trabajo interior, sanación de linaje, estudio y medicinas naturales para llegar a la total transformación. Al vacío fértil donde todo es posible”.

La cantante de 44 blanqueó su relación con el músico de 25

En diciembre, la cantante dio una entrevista a LA NACION en la que contó que lleva varios años instalada en Mendoza, un cambio profundo respecto de la vida que había llevado durante su etapa de mayor exposición pública. “Van a ser seis años que Mendoza me atrapó. Quedé ahí varada en la pandemia y descubrí un estilo de vida muy superior al que llevaba antes. Me enamoré de la gente, de la energía, de la cosmovisión andina que está tan integrada a esa cultura”, relataba entonces.

Su llegada a la provincia estuvo atravesada por una decisión que terminó modificando su vida. Había viajado para visitar a un mendocino y, en marzo de 2020, llegó el confinamiento, mientras se encontraba en un hotel de Chacras de Coria. “Por intuición hice ese cambio y me quedé del lado de la montaña siete meses hasta poder volver”, contó.

El aislamiento, rodeada de naturaleza, le permitió profundizar en una búsqueda personal que había iniciado años antes. “Es en esa quietud donde uno empieza a cuestionarse cómo vivió todos estos años, los vínculos que tuvo y hacés como una integración de los aprendizajes y las lecciones. Fueron realmente -siguen siendo- años de transformación”, afirmó.