Tras sus problemas de salud, Celine Dion volvió a los escenarios y emocionó a todos

Celine Dion regresó a las actuaciones tras cuatro años alejada de los escenarios. Y lo hizo a pura lágrima, ya que no pudo disimular su emoción en la noche inaugural de una residencia de 16 conciertos en el Plenitude Arena, en las afueras de París.

La serie de conciertos marca su regreso a los grandes espectáculos desde su alejamiento en 2022. “Me había prometido no llorar”, aseguró frente a su audiencia “No cumplo mis promesas. Pero estoy muy feliz de verlos a todos. Los extrañaba. Voy a cantar para ustedes sin llorar”, intentó.

Céline Dion cries as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years pic.twitter.com/bLDtqinDK7 — Variety (@Variety) September 12, 2026

La llegada de Dion a París, dos semanas antes del estreno, acaparó la atención de muchos medios locales. Además, hubo algunas acciones que resultaron una especie de “mimo” para la cantante. Una de ellas fue el cambio de nombre de una estación de subterráneo, cercana a la sala donde por estos días da sus recitales. Fue rebautizada como Celine y decorada con fragmentos de algunas de las letras más famosas que ha interpretado.

La cantante programó 16 presentaciones en París MAXPPP/Alamy Live News

No solo fueron fotógrafos y camarógrafos los que hicieron guardia frente al hotel Royal Monceau, donde se hospeda. También hubo fans que aguardaron sus salidas, detrás de un vallado y amenizaron la espera cantando temas del repertorio de la artista.

Esa primera actuación tuvo mucha música, pero también palabras, para poner en contexto este regreso. “Muchas gracias por venir. Si es su primera vez en París, espero que se enamoren de la ciudad tal como yo lo hice. Es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, regresar a los escenarios. Así que aquí estoy: cantando para ustedes y para mí, ¡cantando en vivo! Muchas gracias por su apoyo, por su paciencia y, si se me permite decirlo, soy quien soy porque ustedes me amaron".

También hizo referencia a sus problemas de salud, pero no desde una mirada clínica. Prefirió poner el foco en como se vive o se sobrevive y lo trasladó a la platea. En 2022, fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno neurológico y autoinmune poco frecuente que provoca rigidez muscular.

“Al convivir con ello día tras día, he aprendido a aceptarlo. Y he decidido convertirlo en mi razón de vivir. Pero miren a su alrededor —a su entorno, aquí mismo en esta sala—: no sabemos por lo que está pasando la persona que tenemos al lado. Hay gente que atraviesa dificultades, duelo y tristeza. Hay personas que irradian energía y alegría. Así que tomemos esa energía y compartámosla. Para eso sirve la música. Esta noche cantaremos, bailaremos y celebraremos”.

Al final de la primera actuación, la misión estaba cumplida: “Muchas gracias. Acabo de cumplir un sueño”, dijo para despedirse de su audiencia.

Celine Dion comenzó su serie de 16 shows en París MAXPPP/Alamy Live News

Se estima que nueve millones de personas se registraron para acceder a la venta anticipada de entradas tras el anuncio de su regreso a los escenarios, realizado el 30 de marzo —día de su cumpleaños— durante una glamurosa celebración frente a la Torre Eiffel (a la que no asistió personalmente, aunque envió un mensaje en video). El monumento se iluminó como homenaje, ofreciendo un espectáculo de luces coreografiado al ritmo de sus mayores éxitos.

Estas actuaciones parisinas causaron tal furor que hasta hubo gente que, de buena fe, compró entradas para verla y fue estafada. Luego de que los tickets se pusieran a la venta en abril pasado, hubo sitios web que ofrecieron entradas falsas.

Sus conciertos en París podrían generar un impacto económico de 1000 millones de euros para Francia; esto supone cuatro veces más de lo que generaron los conciertos de Beyoncé en París en junio de 2025 y aproximadamente una quinta parte de lo que produjeron los Juegos Olímpicos de París 2024 en su totalidad, según la emisora ​​de radio francesa Europe 1.

Se espera la asistencia de más de 33.000 espectadores, en promedio, al Plenitude Arena para cada show. Desde hace algunos días se especulaba con el tipo de repertorio que incluiría y circularon rumores sobre un posible dúo con Beyoncé, quien se encuentra en la capital francesa junto a Jay-Z, artista que ofreció un concierto en París hace dos días.

Estos conciertos de Dion en París estaban programados originalmente para 2020 en el Paris La Défense Arena como parte de su gira Courage World Tour, pero se pospusieron debido a la pandemia y posteriormente se retrasaron de nuevo a causa de sus problemas de salud.