Luego de su reciente separación de la periodista Daniela Ballester, Daniel Osvaldo se convirtió en el centro de atención de los medios al enviar a través de sus redes sociales un fuerte video con el que contó que sufre depresión. A raíz de esto, algunas de sus exparejas salieron a hablar. Ana Oertlinger fue una de ellas.

La exesposa y madre de uno de los cuatro hijos que tiene el exfutbolista utilizó su cuenta de X para publicar un contundente mensaje. “Qué tema tan delicado la Salud Mental. La vulnerabilidad del ser humano. Caer en los juegos de personas que pueden destrozarte el mundo psicoemocional desde adentro. Increíble ver patrones repetidos después de tantos años. Hoy más que nunca abrazo muy fuerte a mi yo de entonces”, escribió.

El descargo de Ana Oertlinger tras el video de Daniel Osvaldo en Instagram (Foto: capturaX/@AnitaOertlinger)

Además de dejar en evidencia que descree de los dichos de la persona con quien se enfrentó en varias oportunidades ante la justicia por no cumplir con la cuota alimentaria, la mamá de Gianluca, el primogénito del ex Boca, pidió a los medios que no se comuniquen con ella. “Por favor, dejen de llamarme. No voy a hablar en ningún medio”, aclaró.

El descargo de Ana Oertlinger tras el video de Daniel Osvaldo en Instagram (Foto: capturaX/@AnitaOertlinger)

Y completó. “Mi historia la conocen desde 2013, el día que fui valiente y salí a hablar de lo que vivimos mi hijo y yo. Pre debacle profesional, adicciones y depresión. La historia ya era la misma. No hay nada que agregar. Gracias”.

Jimena Barón junto a Gianluca, el hijo mayor de Daniel Osvaldo tras el show de Bizarrap (Fuente: Instagram/@jmena)

Pero Oertlinger no fue la única de sus exparejas que salió a hablar. Durante este jueves 14 de marzo, Jimena Barón reaccionó a la publicación que hizo el padre de su hijo Morrison. “Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero del video de Instagram que vieron todos ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto me genera. Tengo que ir a trabajar, que ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte”, expresó la actriz.

El descargo de Jimena Barón luego del polémico video de Daniel Osvaldo (Fuente: Instagram/@jmena)

Al igual que Ana, la intérprete de “La Cobra” se refirió al calvario que vivió por los malos tratos de Osvaldo. “Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de él siempre contó conmigo. Siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones. Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre. Gracias”.

El video con el que Daniel Osvaldo contó que sufre de depresión

Este jueves a la mañana, Daniel Osvaldo preocupó a sus seguidores de Instagram con un alarmante video en el que reveló que sufre depresión y adicción a las drogas. Además, aprovechó la ocasión para pedirle disculpas a Daniela Ballester, de quien un día antes había anunciado su separación.

“Quiero contarles algunas cosas de mi vida... no sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande”, enfatizó.

“Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería contar y compartir con ustedes”. Asimismo, reveló que está bajo tratamiento psiquiátrico y toma medicación: “Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones; por enojo caigo en la autodestrucción, y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”.

En referencia a la periodista de C5N, se sinceró: “Está pagando en este momento por culpa mía, está viviendo cosas que no debería vivir”.