La exitosa película de Hollywood que Arnold Schwarzenegger rechazó y todavía se arrepiente

Con una carrera que lo convirtió en una de las leyendas más emblemáticas de Hollywood, Arnold Schwarzenegger fue protagonista de numerosos éxitos que lo catapultaron a la cima de la industria cinematográfica. Aunque su nombre está ligado a algunos de los films más taquilleros de las últimas décadas, pocos saben que estuvo a un paso de formar parte de otra gran producción que, sin saber que se convertiría en un boom, rechazó de forma inesperada por motivos sorprendentes.

Sin duda alguna, el actor es uno de los rostros más emblemáticos del cine de acción, ya que se erigió en un ícono gracias a su participación en algunas de las películas más memorables de este género. Entre sus éxitos más recordados figuran la saga Terminator, donde interpretó al implacable androide cibernético; Depredador, en la que enfrentó a una letal criatura extraterrestre en plena selva; Comando y Mentiras Verdaderas, en donde probó su habilidad para las escenas de alto riesgo; y Conan el Bárbaro, film en el que encarnó al legendario guerrero.

Arnold Schwarzenegger brilló en el cine de acción con películas como Terminator

Ahora, en declaraciones recientes, Schwarzenegger dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar cuál fue la película que decidió rechazar: La Roca, el exitoso filme de 1996. A pesar de que esta producción alcanzó gran popularidad, el actor optó por no sumarse al proyecto debido a que el guion no le convenció en absoluto. Según explicó, el libreto estaba incompleto, con apenas 80 páginas y varias secciones confusas y sin terminar. Incluso mencionó que algunos pasajes estaban tachados y llenos de anotaciones, lo que le generó dudas y, en última instancia, lo llevó a descartar el papel.

A pesar de que La Roca se convirtió en un éxito rotundo -recaudó 335 millones de dólares a nivel mundial y contó con un elenco estelar compuesto por figuras como Nicolas Cage, Ed Harris, y el legendario Sean Connery- Arnold Schwarzenegger admitió haber lamentado su decisión de rechazar el papel.

Qué dijo Arnold Schwarzenegger sobre no haber formado parte de La Roca

En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit hace algunos años, el actor confesó su arrepentimiento al ver el impacto de la película y reconoció que su decisión, basada en un guion que le pareció incompleto, le hizo perder la oportunidad de ser parte de una producción emblemática del cine de acción de los 90. “Me arrepiento mucho de no hacer La Roca. Me encanta la película y les salió bien. Cuando me la ofrecieron solo había un guion de 80 páginas con mucha letra a mano y garabatos y no parecía estar terminado. Pero, obviamente, hicieron un trabajo fantástico”, sostuvo, de manera contundente.

La Roca se convirtió en una de las películas más emblemáticas del género de acción

Aunque Arnold expresó cierto arrepentimiento por no haber aceptado el papel, La Roca, bajo la dirección de Michael Bay, logró posicionarse como un gran éxito en el género de acción. Por todo esto, la película obtuvo un lugar especial en el cine de los años 90, logrando un 67% de aprobación en Rotten Tomatoes y recibiendo incluso una nominación al Oscar por su destacada banda sonora. De todas formas, luego de esta reciente declaración, quedó la duda de cómo habría cambiado la historia si Schwarzenegger hubiera sido parte del elenco.

Cabe recordar que la trama de ese film sigue a un veterano de guerra, interpretado por Ed Harris, que roba misiles y desata una misión de rescate en la que Nicolas Cage y Sean Connery se llevan el protagonismo. Aunque Schwarzenegger no formó parte de este proyecto, La Roca se mantiene como una de las películas de acción más emblemáticas de la época, gracias a su elenco estelar y su narrativa explosiva que aún resuena en la cultura popular.