“La flor de mi vida”: la conmovedora historia detrás de la canción que Lucas Sugo le dedicó a su hija Florencia
La pieza musical fue lanzada en 2018 para los 15 años de la joven, quien falleció en las últimas horas por una enfermedad oncológica
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Lucas Sugo, cantante uruguayo, sufrió la muerte de su hija Florencia, quien tenía 23 años y padecía una enfermedad oncológica. La noticia fue revelada, primeramente, por su manager Diego Sorondo y, luego, el propio artista, en su Instagram, reposteó el comunicado que dio vuelta en las redes sociales.
“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, expresó el representante, quien, además, confirmó la reprogramación - con fecha a confirmar- de tres shows en las provincias de Chaco y Santa Fe.
Sugo, padre de Florencia, Lucas e Isabella, le compuso una canción a su hija mayor cuando cumplió 15 años. La misma fue titulada “La flor de mi vida” y originalmente fue agregada en su disco Canciones que amo, lanzado en el año 2018.
Las estrofas de la canción hablan del paso del tiempo y de cómo seguía de cerca el crecimiento de su hija. La pieza musical tomó un fuerte valor sentimental para el artista, quien, a raíz de la enfermedad de Florencia, no pudo grabar una nueva versión de la misma por la emoción que le generaba.
“Pensé en volver a grabar ‘La flor de mi vida’, una canción que escribí para los 15 de mi hija. Pero no pude; se me hace imposible cantar un verso”, le contó a El País sobre los sentimientos a flor de piel que le generaba esta canción, mientras atravesaba, junto a ella, el proceso de recuperación de una enfermedad que avanzó rápidamente y terminó con su vida.
Las últimas semanas alteraron la planificación de los conciertos de Sugo, quien dividía su tiempo entre la recuperación de su hija y los shows pactados. El sábado pasado, en Junín, el cantante pidió una cadena de oración por su hija y encendió las alarmas.
“Hasta la vuelta, si Dios quiere. Y ojalá que a la vuelta pueda ser con otra energía y pueda tener la fuerza para celebrar y festejar”, expresó, compungido, sin dar más declaraciones ni prestarse para fotos o videos junto a sus seguidores.
La letra completa de “La flor de mi vida”, la canción que le dedicó a su hija
Parece mentira, mira cómo el tiempo
pasa tan deprisa en un mismo momento
Hoy tus alas piden nuevos cielos,
lo que no pasa es este amor que por ti siento
Hija mía, veo cómo vas creciendo,
tan hermosa por fuera y por dentro.
Cuesta un poco ver que ya
aquella niña hoy pasó la edad,
a una nueva flor con sueños que
ya son propios de mujer
La flor de mi amada hija mía,
la que el verbo amar me enseñó desde el día
que su primer llanto afirmó que podía
sentir puro amor y querer sin medidas.
La flor de mi vida
Parece mentira, mira cómo el tiempo
pasa tan deprisa en un mismo momento
Hija amada mía, mírate al espejo,
verás cómo Dios puso su mejor empeño
para transformar en realidad mi sueño
de verte crecer para emprender tu vuelo
Cuesta un poco ver que ya
aquella niña hoy pasó la edad,
a nueva flor con sueños que
ya son propios de una mujer
La flor de mi amada hija mía,
la que el verbo amar me enseñó desde el día
que su primer llanto afirmó que podía
sentir puro amor y querer sin medidas
La flor de mi vida
La flor de mi amada hija mía,
la que el verbo amar me enseñó desde el día
que su primer llanto afirmó que podía
sentir puro amor y querer sin medidas
La flor de mi vida
Parece mentira, mira cómo el tiempo
pasa tan deprisa en un mismo momento.