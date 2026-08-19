“La flor de mi vida”: la conmovedora historia detrás de la canción que Lucas Sugo le dedicó a su hija Florencia

Lucas Sugo, cantante uruguayo, sufrió la muerte de su hija Florencia, quien tenía 23 años y padecía una enfermedad oncológica. La noticia fue revelada, primeramente, por su manager Diego Sorondo y, luego, el propio artista, en su Instagram, reposteó el comunicado que dio vuelta en las redes sociales.

El comunicado de Diego Sorondo

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, expresó el representante, quien, además, confirmó la reprogramación - con fecha a confirmar- de tres shows en las provincias de Chaco y Santa Fe.

Lucas Sugo reposteó la comunicación de su manager

Sugo, padre de Florencia, Lucas e Isabella, le compuso una canción a su hija mayor cuando cumplió 15 años. La misma fue titulada “La flor de mi vida” y originalmente fue agregada en su disco Canciones que amo, lanzado en el año 2018.

Lucas Sugo junto a su hija mayor Florencia (Fuente: Instagram/@lucas_sugo)

Las estrofas de la canción hablan del paso del tiempo y de cómo seguía de cerca el crecimiento de su hija. La pieza musical tomó un fuerte valor sentimental para el artista, quien, a raíz de la enfermedad de Florencia, no pudo grabar una nueva versión de la misma por la emoción que le generaba.

Lucas Sugo junto a su hija Florencia

“Pensé en volver a grabar ‘La flor de mi vida’, una canción que escribí para los 15 de mi hija. Pero no pude; se me hace imposible cantar un verso”, le contó a El País sobre los sentimientos a flor de piel que le generaba esta canción, mientras atravesaba, junto a ella, el proceso de recuperación de una enfermedad que avanzó rápidamente y terminó con su vida.

Las últimas semanas alteraron la planificación de los conciertos de Sugo, quien dividía su tiempo entre la recuperación de su hija y los shows pactados. El sábado pasado, en Junín, el cantante pidió una cadena de oración por su hija y encendió las alarmas.

Lucas Sugo encendió las alarmas en su último show en Junín

“Hasta la vuelta, si Dios quiere. Y ojalá que a la vuelta pueda ser con otra energía y pueda tener la fuerza para celebrar y festejar”, expresó, compungido, sin dar más declaraciones ni prestarse para fotos o videos junto a sus seguidores.

La letra completa de “La flor de mi vida”, la canción que le dedicó a su hija

La canción que le dedicó Lucas Sugo a su hija

Parece mentira, mira cómo el tiempo

pasa tan deprisa en un mismo momento

Hoy tus alas piden nuevos cielos,

lo que no pasa es este amor que por ti siento

Hija mía, veo cómo vas creciendo,

tan hermosa por fuera y por dentro.

Cuesta un poco ver que ya

aquella niña hoy pasó la edad,

a una nueva flor con sueños que

ya son propios de mujer

La flor de mi amada hija mía,

la que el verbo amar me enseñó desde el día

que su primer llanto afirmó que podía

sentir puro amor y querer sin medidas.

La flor de mi vida

Parece mentira, mira cómo el tiempo

pasa tan deprisa en un mismo momento

Hija amada mía, mírate al espejo,

verás cómo Dios puso su mejor empeño

para transformar en realidad mi sueño

de verte crecer para emprender tu vuelo

Cuesta un poco ver que ya

aquella niña hoy pasó la edad,

a nueva flor con sueños que

ya son propios de una mujer

La flor de mi amada hija mía,

la que el verbo amar me enseñó desde el día

que su primer llanto afirmó que podía

sentir puro amor y querer sin medidas

La flor de mi vida

La flor de mi amada hija mía,

la que el verbo amar me enseñó desde el día

que su primer llanto afirmó que podía

sentir puro amor y querer sin medidas

La flor de mi vida

Parece mentira, mira cómo el tiempo

pasa tan deprisa en un mismo momento.