Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 3 y 4 de octubre

En medio del clima inusual que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires en plena primavera, el Servicio Meteorológico Nacional previó la posibilidad de lluvias durante este sábado 3 de octubre. A raíz de esto, uno de los mejores planes para hacer solo, en pareja, con amigos o en familia, es disfrutar del mejor contenido de Netflix y, por qué no, extender la maratón al día siguiente.

En ese sentido es que el gigante del streaming preparó, como cada viernes, el ranking de las series y películas más vistas por los suscriptores argentinos. Prepará los pochoclos y sumergite en una aventura sin límites.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Te conozco (2026)

Suspenso. Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado a un lado y por fin encuentra a Nazlı, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de Funda y de su marido, İlker. Duración: ocho episodios. Ver Te conozco.

Te conozco, tráiler

2. Mis muertos tristes (2026)

Drama/Suspenso. Ema, una médica, puede ver y escuchar a los muertos, pero siempre mantiene su distancia. Todo cambia cuando su sobrina Julie puede comunicarse con ellos, pero de una forma mucho más intensa, lo cual altera el equilibrio entre los vivos y muertos. Duración: cuatro episodios. Ver Mis muertos tristes.

Mis muertos tristes, tráiler

3. Shaque: No confíes en nadie (2026)

Suspenso/Drama. Tras la desaparición de su bebé en el hospital, una madre descubre escalofriantes secretos que le tocan de cerca en este thriller de misterio protagonizado por Parineeti Chopra. Duración: siete episodios. Ver No confíes en nadie.

Shaque: no confíes en nadie, tráiler

4. El problema final (2026)

Suspenso/Crimen. Durante la primavera de 1959, 13 personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Duración: cuatro episodios. Ver El problema final.

El problema final, tráiler

5. Monstruo: La historia de Lizzie Borden (2026)

Drama/Suspenso. Atrapada en un hogar victoriano marcado por la crueldad, Lizzie Borden mata brutalmente a sus padres a hachazos y conmociona a todo el país. Duración: ocho episodios. Ver Monstruo: La historia de Lizzie Borden.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El justiciero: capítulo final (2023)

Acción/Suspenso. El exagente McCall vive ahora retirado en el sur de Italia. No tarda en descubrir que la mafia está extorsionando a sus nuevos amigos, por lo que regresa a la acción para protegerlos. Duración: 1 h 49 min. Ver El justiciero: capítulo final.

El Justiciero: capítulo final, tráiler

2. Unabomber (2026)

Suspenso/Terrorismo. Un estudiante de Harvard se convierte en ‘Unabomber’ tras someterse a una serie de experimentos psicológicos. Años más tarde, la investigación de un agente del FBI revela cómo su pasado determinó la campaña mortal que se cobró la vida de tres personas e hirió a otras veintitrés entre 1978 y 1995. Duración: 1 h 40 min. Ver Unabomber.

Unabomber, tráiler

3. La Sustancia (2024)

Terror/Ciencia ficción. Elisabeth Sparkle se enfrenta a un golpe devastador el día de su cumpleaños cuando su jefe la despide. En medio de su angustia, un laboratorio le ofrece una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma. Duración: 2 h 20 min. Ver La sustancia.

Tráiler de la película La Sustancia

4. El viudo: hasta que la muerte nos separe (2026)

True Crime/Documental. Un periodista y un inspector descubren la verdad sobre un asesino que, tras una fachada de encanto, ocultó durante 30 años un historial de matrimonios fallidos y muertes sospechosas. Duración: 1 h 31 min. Ver El viudo: hasta que la muerte nos separe.

El viudo: hasta que la muerte nos separe, tráiler

5. ¡Qué despadre! (2022)

Comedia. Pedro es un hombre soltero de unos 40 años al que le gusta la fiesta y no tiene hijos. Todo cambia cuando conoce a Alin, la chica que podría ser su hija. Duración: 1 h 36 min. Ver ¡Qué despadre!