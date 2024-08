La frase que abrió una interrogante en el primer capítulo de la serie de Máxima

Escuchar

Después de tanta espera, la serie Máxima desembarcó este jueves 15 de agosto en Max y los seguidores de Máxima Zorreguieta ya tienen el primer capítulo disponible para deleitarse un rato hasta la próxima entrega. La ficción, que tendrá un total de seis episodios, repasará la vida de la argentina hasta su adultez, donde conoce al príncipe Guillermo, y finalmente se convierte en la reina consorte de los Países Bajos. Como toda historia, no todo es color de rosa, y ya en pantalla, una frase trajo al presente una polémica que casi muchos olvidaron.

Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, en una escena de la serie Máxima

El biopic empieza en el palacio Huis ten Bosch de La Haya, en enero de 2001, y tiene a sus protagonistas, Máxima (Delfina Chaves) y Guillermo Alejandro (Martijn Lakemeier) envueltos en una discusión sobre su boda, la cual ocurrirá trece meses después, precisamente el 2 de febrero de 2002. Pero mientras los -por aquel entonces- príncipes se encuentran con los preparativos, ella se entera que su padre no podrá asistir al gran día. “¿Por qué no me dijiste antes?”, le dice ella, mientras él le responde: “Porque quería esperar el momento adecuado. No quería hacer gran cosa de esto”. Molesta y con el tono de voz elevado, le retruca: “Mi padre no puede estar en nuestra boda, ¿y decís que no es gran cosa?”.

Pero para llegar ahí, el director hace un recorrido por el inicio del romance de ambos en Sevilla, España, donde ella fue invitada a una fiesta por una de sus mejores amigas y él estaba presente. Entre copas, bailes y miradas cómplices, se enamoran. Sin embargo, Máxima tiene que regresar a Nueva York, lugar que eligió para llevar a cabo su labor como licenciada en Economía. Los viajes exprés no tardan en aparecer hasta el momento en el que deciden no separarse y hacer una visita a Holanda, precisamente para conocer a los padres de él.

Una imagen de la serie Máxima, disponible en la plataforma Max. Refleja el primer encuentro de Máxima Zorreguieta con su futura suegra, la reina Beatrix de Países Bajos.

“¿Cuándo terminarán el informe?”, le consulta Nicolás a su esposa, la reina Beatríz de los Países Bajos. “Uno de estos días. Su padre parece ser un problema”, le contesta ella, frase que abrió muchas interrogantes: “¿Qué pasó con Jorge Zorreguieta?”; “¿Por qué no asistió al casamiento de su hija?” y “¿Qué escondía?”, se preguntaron muchos en redes sociales. El hombre, que falleció el 9 de agosto de 2017, a los 89 años, fue secretario de Agricultura y Ganadería durante la última dictadura militar argentina. Holanda, en aquella época, había sido un país de exiliados políticos, más precisamente en 1976, año en el que comenzó el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Máxima Zorreguieta junto a su padre Jorge (izquierda) y su madre en la 94 exposición Rural de Buenos Aires, en el año 1980; junto a ellos está el presidente de la SRA de entonces Archivo

Pese a que no se demostró que Zorreguieta tenía relación directa con los crímenes de lesa humanidad, la noticia generó una fuerte oposición entre los neerlandeses. Debido a esto, el Parlamento se había expresado en contra de la boda. No obstante, llegaron a un acuerdo para que se llevara a cabo, pero sin la presencia del exfuncionario. Además, tampoco pudo asistir a la ceremonia de coronación de Máxima como reina consorte.

En varias oportunidades, la reina reconoció el impacto emocional de la ausencia de su padre, a quien homenajeó en la ceremonia con la canción “Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla. Millones de personas vieron en ese momento cómo la, por entonces, princesa de Holanda se quebraba en llanto ante las cámaras.