Marcelo Longobardi consideró que el presidente argentino Alberto Fernández desempeñó un papel “penoso” durante su participación en el Foro de la Franja y la Ruta de la Seda realizado en Beijing, la capital China, cuando intentó saludar a su par de Rusia, Vladimir Putin, haciéndole “una reverencia” con una mano en el corazón.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la cadena Rusia Today (RT), cuando el presidente ruso ingresa a la sala para tomarse una foto general con el resto de los mandatarios, Fernández intenta saludarlo pero, como Putin no lo hace y sigue de largo, solamente agacha la cabeza y esboza una sonrisa. Después del fallido, el presidente argentino lo quiso hacer de nuevo, y esta vez tuvo éxito: se acercó a Putin, tomándolo del brazo, e intercambió algunas palabras.

“Me dio lástima y mucha rabia”, dijo el periodista de radio Rivadavia y afirmó: “Ni Cristina Kirchner se animó a tanto”. Y es que el vínculo entre la Argentina y Rusia durante el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández fue muy estrecho, y aun cuando el estallido de la invasión rusa a Ucrania enfrió de algún modo las relaciones, la realidad demostró que ambos gobiernos son firmes aliados. Todavía más: nadie olvida cuando Fernández y Putin se reunieron en Moscú, en febrero de 2022, y el argentino ofreció ser la “puerta de entrada” de Rusia al continente americano. Pocos días después comenzó la “operación especial” rusa contra Ucrania que fue repudiada por la mayoría de las naciones occidentales.

“El papel obviamente no destacado, porque no fue un papel primordial ni mucho menos, pero sí muy penoso del presidente Fernández durante el encuentro con Putin; si vieron las imágenes ayer, si es que no lo vieron, haciéndole una reverencia insólita al presidente Vladimir Putin en el contexto de la reunión de los BRICS que está ocurriendo en China”, destacó el conductor del programa Esta mañana (AM 630).

“El Presidente, cuando aparece Putin para la foto que se sacan los mandatarios, se acerca a Putin y le hace una reverencia a un criminal de guerra. La imagen no va a dar la vuelta al mundo porque es el presidente argentino, porque es un personaje insignificante en la historia del mundo moderno, pero a mí me causó estupor, vergüenza ajena, me dio lástima, me dio mucha rabia naturalmente”, criticó el periodista.

“Imaginate a los europeos y al pueblo ucraniano viendo la imagen del presidente argentino haciendo una reverencia a un tipo que está matando chicos. Es una cosa insólita. Creo que ni Cristina Kirchner llegó a eso. Nunca vi algo semejante”, señaló Longobardi.

Longobardi: “Es como hacerle una reverencia a Idi Amin”

Más adelante, el periodista volvió sobre el tema durante el comentario político de su programa y se refirió al “triste papel que ayer presentó en la cumbre de los BRICS en China el presidente Fernández al brindarle una reverencia con la mano en el corazón a Vladimir Putin: es como hacer una reverencia a Idi Amin”, dijo Longobardi, comparando a Putin con el sanguinario dictador africano conocido como “el carnicero de Uganda”.

La reunión entre Alberto Fernández y Vladimir Putin

“Cómo es posible que un tipo, como presidente de un país, se incline ante Vladimir Putin; es más, si ustedes miran detenidamente las imágenes, él lo va a buscar a Putin para hacerle la reverencia. Es una cosa, qué sé yo, de un grado de indignidad tanto para la persona de Alberto Fernández como para la institución de la presidencia argentina, porque esa reverencia naturalmente no representa a los argentinos”, finalizó.

LA NACION