Nicole Neumann aprovechó el fin de semana largo para pasar un día junto a sus hijas en el río. La modelo paseó en lancha y disfrutó del sol, pero un percance arruinó sus minivacaciones y no dudó en mostrar su furia a través de un video en sus redes sociales.

“Acá con mis hijitas estamos indignadas, porque el auto de adelante tiró una lata por la ventana. Yo le toqué bocina y tiró otra lata”, comienza a decir Nicole en el video, que fue publicado este lunes en sus stories de Instagram.

La furia de Nicole Neumann: “Con mis hijas estamos indignadas” - Fuente: IG Stories

Visiblemente molesta por la situación, la modelo lanzó: “Así estamos, ¿no? El mundo se está viniendo abajo y cayendo a pedazos por gente como esa”.

Nicole Neumann hizo un duro descargo por una situación que le tocó vivir Instagram @nikitaneumannoficial

Según contó, no se animó a bajar la ventanilla. “Porque no sabés si te salen con un chumbo o si te tiran el auto encima”, explicó. “Por gente que piensa así: ‘Por un vaso o una lata que tire yo no va a pasar nada’. Bueno, así piensan millones de personas y así estamos. Los animales se mueren en el mar porque se enredan o comen plástico. Hay calentamiento global, porque está todo contaminado. Así con cada papelito que se tira”.

Nicole aprovechó la ocasión para concientizar sobre otro problema. “Ni hablar del chicle, que tarda un millón de años en biodegradarse. Los pajaritos lo comen, les queda el pico pegado y no pueden comer más y mueren”, sostuvo.

Para completar su enseñanza, la conductora indicó: “Por todas esas razones no hay que tirar nada. Porque no sos vos solo, sos vos y todos los millones que piensan como vos. Así tenemos una montaña de basura, calentamiento global, todo este desastre de ecología que estamos viviendo y animalitos que mueren. Falta educación, concientización y respeto”.

LA NACION