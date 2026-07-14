La gran noticia que recibió Jimena Barón tras el robo que sufrió en Estados Unidos

En medio de su estadía en Estados Unidos, donde se encuentra para alentar a la selección argentina con Matías Palleiro, su pareja, Arturo, el hijo de ambos y Momo -fruto de su relación con Daniel Osvaldo-, Jimena Barón sorprendió al contar desde sus redes sociales el mal momento que atravesó durante las últimas horas, cuando le robaron afuera de la habitación el cochecito de su bebé. Sin embargo, después de la indignación, lo pudo recuperar.

Jimena Barón se encuentra en los Estados Unidos con su pareja Matías Palleiro y sus hijos Arturo y Momo (Foto: Instagram @jmena)

“Bueno, hace una hora caminando a esta hora... que puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. Alguien lo tiene, eso es lo que me da bronca”, expresó la actriz desde un video que publicó en sus historias de Instagram, cuenta en la que acumula siete millones de seguidores. En las imágenes se la pudo ver caminar descalza por los pasillos del lugar.

Pese a que la intérprete de “La Cobra” recurrió a la recepción para que el personal pudiera corroborar lo sucedido mediante las cámaras de seguridad, Jimena comentó que el establecimiento no contaba con videovigilancia, lo que la molestó aún más. Después de varias idas y vueltas y caminatas en una misión que parecía imposible, el carrito del pequeño de un año y un mes apareció impoluto dentro de la habitación.

Jimena Barón sufrió un robo en pleno Mundial

Al despertar, Barón se encontró con la sorpresa. “Acabo de abrir los ojos; el cochecito apareció. Lo deben haber dejado en la puerta de la habitación y Matías lo entró. No sé dónde está Matías, apenas aparezca, desvelo el misterio”, expresó. Acto seguido y mientras sostenía un muñeco de Jesús —el mismo que llevó a cada uno de los partidos en los que jugó ‘La Scaloneta’, la artista añadió: “Yo dormí con Jesús para ver si ocurría el milagro. Posta que no puedo creerlo. El hotel tiene 2200 habitaciones. Se sale en cu** a festejar”.

Por último, dedicó una instantánea para contar cómo fue que la historia llegó a ese desenlace: “El cochecito fue devuelto en recepción. Nos dijeron que en Estados Unidos es muy común dejar cosas fuera de la habitación para que las agarre otra persona, en modo ‘tirarlas’ pero que la aproveche otro”.

Jimena Barón llevó una buena noticia a sus seguidores con la aparición de su cochecito (Foto: Captura Instagram/@jmena)

Y cerró: “Evidentemente, agarraron el cochecito pensando que lo estábamos regalando y, cuando leyeron algún cartel de los miles que pusimos, lo devolvieron. No entiendo la adjudicación de la gestión cuando yo redacté y mandé un expediente en inglés al manager del hotel y caminé por los pasillos poniendo carteles hasta la 1 am. Pero bueno. El cochecito fue devuelto“.