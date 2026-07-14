Jimena Barón sufrió un hecho de inseguridad en pleno Mundial 2026: “Me da bronca”

Jimena Barón se encuentra en los Estados Unidos junto a sus hijos Morrison (12) y Arturo (1) y su pareja Matías Palleiro para alentar en vivo a la selección argentina. Tras recorrer Dallas, Miami y Kansas City y hacer una visita a Orlando, se preparan para regresar a Atlanta de cara a la semifinal del miércoles 15 de julio entre la Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium. Sin embargo, antes de viajar sufrieron una situación de inseguridad: les robaron el cochecito del bebé y ella documentó toda la secuencia en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula siete millones de seguidores, la intérprete de “La cobra” se mostró en el pasillo de su hotel de Orlando enojada e indignada. “Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. Alguien lo tiene, eso es lo que me da bronca”, expresó durante la noche del lunes. “Se comprará uno mañana, no es el tema, gracias a Dios, pero viste esa sensación de mie*** de que te choreen un cochecito. Es obvio que hay un bebé que se quedó sin movilidad y una madre que se va a quedar sin espalda”, continuó.

Jimena Barón se encuentra en los Estados Unidos con su pareja Matías Palleiro y sus hijos Arturo y Momo (Foto: Instagram @jmena)

En este sentido, contó que se comunicó con personal del hotel, quienes, además de decirle que no había cámaras de seguridad ni en los pasillos ni en las habitaciones, la hicieron llenar un formulario que, en su opinión, no iba a ser leído. “Amábamos ese cochecito y encima ahora hay que seguir a la selección con bebé a upa que pesa aproximadamente 23 kilos en ayunas”, siguió. “Y el hotel es gigante y yo no puedo dormir”, continuó molesta y aseguró tener la intención de tocar todas las puertas de las habitaciones para encontrar al responsable.

Incluso su presencia en los pasillos fue tan notoria –y es que hasta incluyó música– que una persona de seguridad le preguntó por qué deambulaba por ahí, a lo que ella explicó, en inglés, que le robaron el cochecito de su bebé que dejaron afuera de la habitación. A este mal momento se sumó una pelea con Matías Palleiro, puesto que, además de discusiones durante el viaje, él fue quien sugirió dejar el cochecito afuera de la habitación, probablemente para tener más lugar, aunque ella no quería hacerlo.

Jimena Barón reveló cómo encontró el chochecito robado

Pero, después de una noche intensa, de enojos, peleas y malestar, con la llegada de un nuevo día, este martes la cantante recibió la mejor noticia. “Acabo de abrir los ojos y el cochecito apareció. Lo deben haber dejado en la puerta de la habitación y Matías lo entró. No sé dónde está Matías. Apenas aparezca, les revelo el misterio”, indicó, mientras mostraba emocionada el cochecito que estaba nuevamente en el interior de la habitación.

El descargo de Jimena Barón tras recuperar el cochecito de Arturo (Foto: Instagram @jmena)

¿Cómo lo recuperó? Lo devolvieron en la recepción del hotel. “Nos dijeron que en los Estados Unidos es común dejar cosas afuera de la habitación para que las agarre otra persona en modo ‘tirarlas’, pero que las aproveche otro. Evidentemente, agarraron el cochecito pensando que lo estábamos regalando y, cuando leyeron algún cartel de los miles que pusimos, lo devolvieron”, sostuvo en su descargo. “No entiendo la adjudicación de la gestión cuando yo redacté y mandé un expediente en inglés al mánager del hotel y caminé por los pasillos hasta la una de la mañana. Pero bueno. El cochecito fue devuelto”, sentenció. Más allá del mal momento, la historia tuvo un feliz desenlace.