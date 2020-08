Michelle Pfeiffer, de 62 años, publicó una nueva selfie con la que deslumbró a sus seguidores. "Estás igual de hermosa que cuando filmaste Scarface" fue uno de los miles de halagos que recibió de sus seguidores

La belleza de Michelle Pfeiffer permanece intacta a los 62 años. Así lo demuestra la selfie que la actriz compartió en Instagram desde el parque de su nueva casa de 22 millones de dólares ubicada en Pacific Palisades, California.

Con la piel luminosa y suave, Michelle sonríe sin maquillaje ni retoques bajo un sombrero de ala ancha, anteojos de sol y un traje de baño entero azul marino. Una imagen repleta de sol y elegancia. Los comentarios sobre su apariencia saludable y juvenil se multiplicaron en cuestión de horas. Hoy la publicación tiene más de 130 mil Me gusta. "Estás igual de hermosa que cuando filmaste Scarface", escribió uno de sus seguidores haciendo referencia a la película de 1983. Otros decían: "No envejecés, sos deslumbrante, mientras que la mayoría destacó lo natural que se veía.

En una entrevista con el Sunday Times, la actriz contó que se mantiene en forma con yoga, pilates, running y algo de baile. Aseguró también que le da mucha importancia a una alimentación saludable: después de una fase vegana, Michelle hoy prefiere el menú paleo.

No se trata de una publicación aislada, la actriz se destaca por subir imágenes naturales y espontáneas con poco maquillaje y sin filtros tal como siempre se mostró desde el principio de su carrera. Pfeiffer, además de contar con una genética privilegiada, pertenece al reducido grupo de actrices de Hollywood que parece no haberse sometido a las cirugías estéticas ni haber abusado del botox.

Su trayectoria en el cine se destaca por sus interpretaciones en Las brujas de Eastwick, Los fabulosos Baker Boys, El regreso de Batman, Frankie y Johnny, La edad de la inocencia y Nuestro amor, entre otros éxitos. El año pasado fue vista por última vez en la película Maléfica: maestra del mal.

Con cuarenta años de trabajo, la actriz no se acostumbra a ser famosa. En un texto firmado por ella que apareció en la edición del 25 aniversario de la revista InStyle en 2019, Michelle confesó que todavía la fama le resulta un desafío: "No estoy segura de que sea algo a lo que una se acostumbra porque no es normal".

Respecto del movimiento Me Too, Pfeiffer reveló que en el pasado sufrió un episodio de acoso. En la entrevista con el Sunday Times dijo: "No voy a contar lo que pasó, pero lo recuerdo y me estremezco. Tenía veinte años. Fue incómodo e inapropiado. Recién tomé conciencia de lo que me había pasado cuando estalló el fenómeno hace unos años. Lo pienso ahora y me repugna. Para las mujeres de mi generación fue muy difícil. Hubo un tiempo en el que parecía que teníamos que pedir permiso para hablar". Casada desde 1993 con el escritor y productor David Kelley juntos tienen dos hijos, Claudia y David.