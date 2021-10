La inesperada reacción de Micaela Vázquez cuando le recordaron su noviazgo con Fernando Gago: “Me dio escalofríos”

Invitada a la edición de Pasapalabra (Telefe) de este jueves, Micaela Vázquez (34) se metió de lleno en la escandalosa separación de Gisela Dulko (36) y Fernando Gago (35). En medio del desarrollo de un juego, la actriz recordó que a los pocos meses de haber terminado su relación con Gago, él se casó con la madre de sus hijos. Y además, deslizó que el inicio de la pareja de los exdeportistas podría haberse dado cuando todavía ella vivía en Madrid.

Como todas las tardes, Iván de Pineda dio inicio al juego en el que participan algunos famosos en los equipos. Por un lado, la famosa que integraba uno de ellos fue Barby Franco. Por el otro, la actriz que encarnó a Pilar Dunoff en Rebelde Way, Micaela Vázquez. Mientras ambas intentaban dilucidar el nombre de una canción del grupo The Black Eyed Peas, una pista propuesta por la producción del programa devino en un momento desopilante.

“La primera sílaba de sus respectivos nombres conforman el nombre de una de sus integrantes”, leyó de Pineda mientras de fondo, en el videowall, se podía ver una fotografía de Fernando Gago y Gisela Dulko. Sin atinar a vincular la pista con Fergie, ni mucho menos hacer caso omiso al tema que está en boga, Vázquez preguntó: “¿Chicos, me pusieron una foto de mi exnovio por algo?”.

Rápido de reflejos, de Pineda explicó que las iniciales les servían para la pista del juego. Con una sonrisa algo incómoda y un dejo de ironía, Vázquez comentó: “Está todo bien. Me separé [de él] y se casó con ella. No pasa nada, me la merezco producción”.

Tentada, Vázquez pedía que le repitieran la consigna porque no había podido concentrarse cuando de Pineda la leyó. “¿Cómo es? Ni es escuché porque vi la foto y se me nubló todo. ¿Viste cuando recordás cosas lindas? Bueno, esto me dio escalofríos: tres pibes tiene”, sostuvo entre risas.

Micaela Vázquez, sobre Gago y Dulko: "Me separé y a los 6 meses se casaron"

Acto seguido, dejando un poco los tiempos previstos para el juego, Vázquez recordó que vivió con Gago en España cuando el mediocampista pasó por el Real Madrid. Y ese contexto lanzó un comentario ácido: “Tengo la mejor: un día nos separamos y a los seis meses se casó con ella”.

Una a una las pistas fueron pasando y, pese a haber reconocido la canción Vázquez no recordaba su título. Pero sobre la melodía increpó al conductor del programa. “Dame el punto, Iván porque me c… con la foto de mi ex y su esposa”.

Finalmente, la producción le dio el punto a Vázquez y una vez terminada la música de fondo, de Pineda ensayó unas disculpas con la participante. “Yo no la estoy pasando bien ¿eh?”. En su respuesta, Vásquez lanzó un dardo al exjugador de Boca Juniors, Real Madrid y Vélez Sarsfield pasado. “Está todo bien, me separé cuando tenía 20 años, pero tengo algo para contarte. Fer, el nombre de tu segundo hijo…”, aseguró dando a entender que era el mismo que habían elegido juntos.