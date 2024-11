La intimidad del viaje de Zaira Nara a Tailandia: de la “pijamada” con Pampita al look con transparencias en Bangkok

Este sábado, Zaira Nara compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de su lujoso viaje a Tailandia junto a Pampita y Julieta Poggio. Las modelos volaron al país asiático para asistir a un evento promocional de una exclusiva maca internacional de joyería. Tras una larga odisea, que compartieron con sus seguidores, las tres lograron llegar a destino y empezar a vivir la aventura.

A través de sus historias de Instagram, Zaira compartió un divertido video en el avión junto a sus compañeras de viaje. “Arranca la pijamada”, escribió en el clip en el que se ve a Pampita sentada al lado de Poggio, acomodándose en los asientos de primera clase. Más adelante, Nara subió una foto del trío minutos antes de antes de embarcar y reveló que tuvieron que hacer dos escalas. “Buenos Aires, Sao Paulo, Etiopía, Bangkok”, detalló.

Asimismo, Zaira subió un video a su cuenta de TikTok en medio del vuelo, en el que les mostró a sus seguidores el contenido del exclusivo estuche que les entregaron al subir al avión. “Miren qué lindo esto, lo podes colgar en el baño”, comentó la modelo al ver que el necesser cuenta con una pequeña percha. En el interior, también encontró un kit dental, medias, alcohol en gel, un barbijo, tapones de oído, un peine y una lapicera. Entre risas, aseguró que le gustaría negociar con la aerolínea para incluir su línea de productos de belleza en el kit. “¿Con quién hay que hablar?”, bromeó.

Apenas aterrizaron en Bangkok, tras dos días de viaje, Zaira posteó un video a la salida del aeropuerto, rodeada de valijas, a la espera de un auto para ir al hotel. “¡Llegamos!”, celebraron Poggio y Pampita en el clip. “2000 horas de viaje, 300 millones de valijas...”, añadió Nara. Minutos más tarde, la modelo se puso un vestido negro con transparencias y se fotografió en el balcón de la Skywalk King Power, el edificio más alto de Tailandia y el mirador preferido de los turistas.

Zaira Nara desde el edificio más alto de Tailandia @zaira.nara

En un principio, Wanda Nara iba a ser una de las integrantes del grupo que viajó a Tailandia. Pero cuando explotó su escandalosa batalla judicial con Mauro Icardi, la influencer decidió dar un paso al costado para resolver sus problemas y acompañar a sus hijos en este momento. En su lugar, la marca eligió a Stephanie Demner y Jimena Barón, quienes volaron solas en aviones separados, debido a que sus pasajes se compraron a último momento.

“Realmente me parte el corazón no poder participar de esta gran experiencia que va a ser Pandora Tailandia. Estaba muy emocionada por ir pero, como les comenté, me tuve que bajar por temas personales”, escribió Wanda en sus redes sociales una vez que el resto del grupo dio por iniciado el viaje. Sin embargo, en el mismo posteo, reveló quienes serían sus reemplazantes.

El descargo de Wanda Nara tras ausentarse del viaje a Tailandia @wanda_nara

Unas horas después de su llegada, Zaira Nara compartió una foto del grupo completo con looks de gala, listas para arrancar con los eventos. “Argentina takes Tailandia”, escribió la modelo en la imagen, en la que ya aparecen junto al grupo Jimena Barón y Stephanie Demner. Se espera que, en las próximas horas, las influencers compartan más detalles sobre las actividades que planeó la marca para su viaje.

El primer posteo de Zaira Nara junto a todas sus compañeras de viaje, en Tailandia @zaira.nara