Zaira Nara habló sobre el duro presente de Wanda y opinó sobre el noviazgo con L-Gante

El vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar, sobre todo, después de la inesperada visita de la mediática a la casa en el que se hospedaba su exmarido, mientras se hablaba de una supuesta denuncia por violencia de género, la cual nunca existió. Tras esto, muchos se sumaron a opinar, pero faltaba escuchar la palabra de Zaira Nara, quien finalmente este viernes rompió el silencio.

Wanda Nara y Mauro Icardi sumaron un nuevo polémico capítulo a su historial

Esta noche desde LAM (América TV) fueron en busca de la palabra de la modelo, quien se encontraba en el Aeropuerto de Ezeiza para embarcarse rumbo a Tailandia, destino en el que tiene un compromiso laboral junto a Stephanie Demner, Pampita, Julieta Poggio y Jimena Barón (esta última reemplaza a su hermana, quien se dio de baja debido a la polémica en la que quedó envuelta). “Llegó el viaje del que tanto se habló y con bajas”, le dijo el periodista al verla, y ella respondió: “Sí, ¿no? Me acabo de enterar todo ahí porque fue así medio de último minuto”.

En ese sentido, mencionó que estaba contenta de que sea la intérprete de “La Cobra” quien también esté en el proyecto: “Me parece re divertido”. Acto seguido, el cronista indagó sobre su opinión de que su hermana no puede viajar al país asiático. “Yo no hablo de la vida privada de mi hermana, así que habría que preguntarle a ella”, dijo. “¿Sabés qué fue lo que sucedió o por qué tomó la decisión de no viajar? Porque se la veía entusiasmada en un momento”, quisieron saber todos los medios presentes. “No obvio, es un viajazo increíble. Yo el año pasado ya vine con Pampita y este año, desde principio de año, que ya tengo los pasajes para este viaje, así que es algo increíble”, respondió Zaira.

Zaira Nara opinó sobre el noviazgo de su hermana con L-Gante (Foto/Instagram: @wanda_nara)

Por otra parte, le consultaron si había hablado con la conductora de Bake Off Famosso (Telefe), ya que se la vio triste durante la fiesta de la revista Caras. “Yo la acompaño en todo lo que puedo siempre. Me divertía también este viaje porque íbamos a hablar un montón y a convivir un montón, pero seguiremos online”, sostuvo.

Con respecto a si lo que la había puesto mal a Wanda era un llamado telefónico sobre un tema judicial y si eso mismo fue lo que le impidió viajar, respondió: “No voy a decir nada de temas que no me corresponden. Está todo demasiado caótico, yo no voy a opinar la verdad”.

“¿Te gusta la pareja que hacen con Elián? ¿Te gusta como cuñado Elián?”, quiso saber otro de los cronistas que estaba en el lugar. Con una sonrisa, manifestó: “Yo no soy quién para elegirle la pareja a nadie ni tampoco para opinar. A mí me encanta que la gente sea feliz, que disfruten, que haya amor, para mi hermana y para toda la gente que me rodea”.

Wanda Nara rompió el silencio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Foto: captura TV)

Tras escucharla, insistieron sobre qué le pasaba a ella con el referente de la cumbia 420, dado que todos conocen el lazo que tiene con Mauro Icardi, padre de sus sobrinas. “También tengo un lazo con Maxi (López) y también con el papá de mis hijos, y seguramente también lo voy a tener con Elián si es la persona que mi hermana elige. Yo acompaño nada más”.

Por último, la modelo se sinceró sobre la música que identifica a su actual cuñado: “Me gusta. Al mundo del polo le encanta la cumbia, también chicos. No sé qué se piensan del mundo del polo”.