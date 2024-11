El fallido viaje de Wanda Nara: de la interna de Zaira con Paula Chaves a la reacción de Jimena Barón al sentirse un “plan B”

Pese a que se muestra muy enamorada de L-Gante y Bake Off Famosos es uno de los programas más vistos de Telefe, Wanda Nara no para de protagonizar escándalos: en medio de su conflictiva separación de Mauro Icardi, se bajó de forma sorpresiva de un compromiso laboral -decisión que no habría caído del todo bien a la marca que la contrató- y los rumores sobre la vuelta de las internas con Paula Chaves y Mery del Cerro de inmediato comenzaron a circular. Mientras tanto, quien sí festejó fue Jimena Barón, quien pese a quejarse por ser “siempre el reemplazo”, luego celebró la oportunidad de armar la valija .

Zaira Nara y Paula Chaves están distanciadas desde hace algunos años Captura Archivo

Todo comenzó el miércoles, luego de que el jugador del Galatasaray compartiera fotos y videos de Wanda Nara en la casa que la expareja tiene en Nordelta, y se generara un ida y vuelta acerca de los motivos de ese encuentro. Ese mismo día, pero por la noche, la mediática empresaria compartió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram. “Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo, para el que había sido contratada por una empresa multinacional ”, escribió en referencia a un viaje a Tailandia que iba a realizar invitada por una reconocida marca internacional de joyas. “Una vez más priorizo estar al lado de mis hijos”, cerró, contundente.

“Enemigas íntimas”

A partir del fallido viaje de Wanda a Tailandia, en Socios del Espectáculo revelaron una interna que surgió cuando se comenzó a gestar el proyecto. Según contaron Adrián Pallares y las panelistas, la inclusión de Wanda en la acción de prensa de la marca reavivó una interna que tiene como protagonistas a Zaira Nara, Paula Chaves y Mery del Cerro. “Por un lado están Mery y Paula, y por el otro lado están las Nara”, explicó el conductor del ciclo de eltrece, y recordó la pelea entre Zaira y Paula cuando la menor de las Nara comenzó su relación con Facundo Pieres, quien había sido novio de Chaves en el pasado.

“Cuando Wanda decide bajarse de este viaje, el Grupo Mass, encargado de llevar a las celebrities a Tailandia, empieza a ver que otras figuras pueden poner. En eso llaman a Paula Chaves y llaman a Mery del Cerro”, arrancó con su versión Paula Varela. “Obviamente era medio urgente, porque tendrían que viajar hoy. Ellas aducen ´no puedo, los chicos, la organización, la casa y la mar en coche´, pero lo que dicen las malas lenguas es que, en verdad, este viaje tiene mucha convivencia y que Paula no le habría gustado nada tener que convivir una semana con Zaira. Por eso deciden no aceptar este viaje”, completó la información.

Barón, “el último orejón del tarro”

Jimena Barón reveló que originalmente iba a ser la conductora de Love is Blind (Foto: Captura de video / TikTok @jmenaoficial)

Luego de contar a quiénes intentaron tentar desde la marca, Varela confirmó que es Jimena Barón quien viajará al sudeste asiático en reemplazo de Wanda. La noticia causó sorpresa porque hace pocos días la “Cobra” reveló que Wanda le “robó” la posibilidad de conducir Love is Blind en un divertido video que publicó en Tik Tok. En realidad lo que sucedió fue que a último momento la productora decidió que sea Nara quien acompañe a Dario Barassi y nunca le avisaron a Jimena. Esta nueva oportunidad -aunque se haya quejado en broma de ser “la segunda opción”- parece una revancha del destino , y una vez que cerró el trato con la marca, la cantante fue directo a las redes para compartir su impresión sobre lo que le sucedió.

“Pasaron cosas”, adelantó Barón en una historia con una foto de Britney Spears. Luego, subió un video en donde se la ve hablando por teléfono. “Esta es la verdad (que los que me conocen sabrán que prefiero ser sincera). Me llaman literalmente 24 horas antes del viaje. Yo les digo ‘che, soy copada, pero siempre soy el reemplazo’, medio orejona del tarro. Matías -en referencia a su novio- piensa que Wanda se cayó al piso...”, escribió la artista sobre un video en donde se la ve hablando por teléfono.

“El estrés es total, me pasan una lista de mil cambios de ropa con colores específicos y mis compañeras viven lookeadas espectaculares, no hay modo de estar a la altura con 24 horas de anticipación”, continuó en la siguiente historia. Luego de un video en donde dirime la cuestión con su pareja, Barón compartió que, pese a todo, dijo que sí. “Tenía dos opciones: o la parte de miedo, de decirles ´chicos, todo bien, me llaman 24 horas antes para ir a Tailandia porque una persona no va, último orejón del tarro, quién se piensan que soy´ o oportunidad de la vida, pasó esto, se abre una puerta para mí, me salió un laburazo de último momento, voy”, explicó. “Voy”, gritó después, y dejó en claro su elección.

Una nueva versión sobre la decisión de Wanda

En medio del escándalo con Mauro Icardi, Wanda Nara hizo un anuncio que sorprendió a todos (Foto: Instagram @wanda_nara)

Fue también Paula Varela quien explicó por qué Wanda lloró en la gala de una reconocida revista y, en consecuencia, por qué se bajó del viaje. “Cuando Wanda llega a esta revista, recibe un llamado de un médico, de una clínica, donde le confirman que el día lunes -este lunes y por eso ella no puede viajar-, debe haber una intervención a alguien de la familia que no podemos nombrar”, reveló la panelista. Si bien explicó que no se trata de nada grave, contó que Wanda estará allí el lunes acompañando a esa persona.

LA NACION