La llamativa estrategia de Darío Barassi para conseguir beneficios: “La estoy usando mucho”

Desde hace un tiempo, Darío Barassi no desaprovecha los espacios para hablar de su hija Emilia, y la transmisión de 100 argentinos dicen (eltrece) de este miércoles no fue la excepción. Durante una de las rondas de preguntas, pidió comparaciones entre un cachorro y un bebé de dos años y en ese momento develó una estrategia que sorprendió a los participantes y que incluye a la menor.

“La estoy usando mucho a mi hija para conseguir cosas”, expresó Barassi y de inmediato la producción puso de fondo la canción “Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio.

Darío Barassi contó que a veces le pide a su hija que interceda por él en alguna situación (Foto: Captura de video)

Las risas no se hicieron esperar y el conductor contó con picardía que logró cambiar un florero que partió su hija al ponerla a ella como excusa. Pero el momento no quedó ahí. Además, muy sonriente, relató que pudo resolver una discusión con un amigo gracias a incluir a la niña.

“Tuve una pelea personal con un amigo y no se resolvía más y le pedí a Emilia que le dijera que me perdone”, manifestó Barassi y acto seguido comenzó a reír. Asimismo, detalló las palabras que le enseñó a la menor para que repita: “Ella le dijo ‘perdonalo a papa’”.

La divertida estrategia de Darío Barassi para conseguir favores

En redes sociales el actor suele compartir momentos muy emotivos con Emilia, que nació en junio de 2019, fruto de su relación con Lucía Gómez Centurión. Hace un par de semanas publicó una foto que acompañó con un texto sumamente amoroso y agradecido con la vida por la familia que formó.

Darío Barassi dedica tiernas postales con su mujer, Lucía Gómez Centurión, y su hija, Emilia Captura Instagram

“¡Sí, estoy feliz! El día está divino, estoy con la enana, mi mujer y amigos y tengo una entraña en el plato. La Pipi [como suele llamar a su hija] regaba flores, había olor a asado, mi mujer traía repelente y estaba diosa, el sol partía la tierra y yo suspiré contento y agradecido. Gran domingo, gran vida”, describió el también abogado.

Emilia, hija de Darío Barassi Instagram

Sin embargo, como en la vida, no todo es alegría constante. Recientemente dio detalles en su programa de un duro momento que vivió precisamente con Emilia.

Todo empezó cuando una participante contó que sus hijos ya no vivían con ella y, en un breve intercambio, el presentador le respondió a modo de consuelo: “Bueno, los hijos se van...”. Pero de inmediato reflexionó: “¡Ay, pero que la Pipi no se vaya!”. Fue ahí que recordó un accidente doméstico que sufrió la niña, que cayó por la escalera. Afortunadamente solo se trató de un susto y no sufrió heridas de consideración. Claro que sus papás pasaron un momento de angustia.