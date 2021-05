La mujer en la ventana: qué es la agorafobia, el trastorno que retrata la película de Netflix

La mujer en la ventana, el thriller psicológico que Netflix estrenó este viernes, aborda un trastorno que sufre el 1% de la población mundial: la agorafobia. En la película, la protagonista tiene miedo a salir de su casa y se obsesiona espiando a sus nuevos vecinos a través de su ventana. Este hábito la llevará a ser testigo de un brutal homicidio.

El médico psiquiatra Ricardo Corral (MN 67653), presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, habló con LA NACION y explicó más detalles sobre esta fobia que sufre uno de cada 100 argentinos.

Según detalló, la agorafobia “es el miedo a espacios abiertos, que tiene que ver con una situación en que la persona se puede sentir sola, desamparada, que frente a un riesgo no puede ser ayudada”. El especialista indicó también que el término proviene del griego, donde el Ágora era un lugar en el que se reunía la sociedad a hablar y discutir temas.

En tanto, definió la fobia como “un miedo irracional”, es decir, “un mecanismo fisiológico y psicológico que se produce erradamente, ya que todos estamos preparados a permanecer alertas ante situaciones de violencia, pero en este caso no hay ningún riesgo”.

En el film, Anna Fox (Amy Adams), una psicóloga infantil agorafóbica, vive encerrada en su piso de Nueva York, en los Estados Unidos. Una familia, aparentemente modélica, se instala en la casa de enfrente. La protagonista comienza a espiarlos por la ventana, y su vida da un vuelco cuando por casualidad se convierte en testigo de un crimen.

En el tráiler, se puede ver cómo Anna cierra las puertas con llave y traba, y se encierra en su casa porque considera que ese “es un lugar seguro”. “Tengo agorafobia. No puedo salir. He empeorado, entrado en un estado mental muy oscuro”, cuenta la protagonista al comienzo del video.

Trailer de La mujer en la ventana

Corral explicó a este medio que “el miedo a volverse locos” es un síntoma común en los pacientes que sufren esta alteración. “Una persona que padece agorafobia cree que está en una situación de riesgo, de peligro. Siente ansiedad, tensión, malestar fisiológico, taquicardia, se imagina que se puede desmayar”, enumeró el psiquiatra entre las principales manifestaciones del trastorno.

El presidente de AAP señaló también que aquellos que lo padecen “desarrollan pánico: sensación de riesgo inminente a que les pase algo”.

Alucinaciones

En la ficción, la protagonista se hace amiga de su vecina Jane Russell (Julianne Moore) hasta que un día escucha gritos y, al mirar por la ventana, presencia su asesinato. “Mi vecina fue apuñalada”, exclama desesperada en comunicación telefónica con Emergencias.

Más tarde, aparecen en su casa el detective Little (Brian Tyree Henry) y Alistair Russell (Gary Oldman), marido de Jane, quien afirma que la mujer se confundió. “Usted no conoció a mi esposa”, le recrimina el hombre.

“Conozco a Jane, ella estuvo en mi casa”, responde ella, algo confundida. Y resalta: “No estoy loca, sé lo que vi, están ocultando algo”.

La doctora Anna Fox (Amy Adams), una psicóloga infantil agorafóbica, se hace amiga de su nueva vecina Jane Russell (Julianne Moore) Melinda Sue Gordon

Luego, aparece una nueva Jane y ella se sorprende. “Parece que sus medicamentos pueden causar alucinaciones”, se escucha decir a un hombre en el video. La mujer no está segura de si está imaginando cosas y, para peor, comienza a sentir que hay alguien que la acecha dentro de su casa.

Respecto de esta situación, el doctor Corral explicó a LA NACION que “las personas que sufren esta fobia no tienen alucinaciones, pero sí pueden tener ilusiones. En este segundo caso, uno distorsiona lo que percibe”.

Por ejemplo, el especialista detalló que alguien que le tiene miedo a los perros, puede ver un can parecido a un lobo. O una persona que tiene miedo a salir, puede ser que sienta temor a que quieran entrar a su casa cuando alguien toca a su puerta. Pero, frente a estos episodios, siempre puede corroborar que estaba equivocada.

Ataques de pánico

La agorafobia es un trastorno de ansiedad, en el que el paciente desarrolla miedo a estar en un lugar abierto. Sin embargo, según expuso Corral, no siempre viene acompañado por un ataque de pánico.

“Puede darse que sobre esa situación (miedo a espacios públicos) haya una anticipación, en la que la persona tenga una crisis de pánico. Por ejemplo, evita salir por miedo a que le suceda esa crisis de pánico”, aseguró el especialista.

Tratamiento

Para abordar este trastorno es necesario contar con la ayuda de un profesional de la salud. Afortunadamente, según Corral, la agorafobia tiene un tratamiento corto y efectivo, y en la mayoría de los casos no necesita ser acompañado por medicación.

“Existe un tratamiento que tiene una eficacia del 90% y resuelve el problema en pocas sesiones. La clave para tratar al agorafóbico es fortalecer su personalidad y resolver los síntomas. Para eso, se trata con psicoterapia cognitiva conductual”, precisó el jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda.

Y detalló: “Se hace un proceso protocolizado para lograr que la persona tome conciencia de lo que le pasa y estrategias de afrontamiento. En pocos casos es necesario usar medicación”.

El especialista afirmó que “aun hoy en día no es accesible para las personas llegar a una evaluación con un psiquiatra para que haga un diagnóstico adecuado”. Y que esto tiene que ver con prejuicios y política sanitaria. “Hay gente que tiene síntomas y no consulta. No lo toma como una cuestión de enfermedad”, admitió.

Escena de La mujer en la ventana, la nueva película de Netflix que aborda el trastorno de agorafobia, con Amy Adams como protagonista Melinda Sue Gordon

Herencia y momento en que se expresa

Según consigna Mayo Clinic, tener un familiar consanguíneo con agorafobia es un factor que predispone al trastorno. Consultado en torno a esto, el doctor Corral confirmó que “hay algo fisiológico que se hereda”. Pero aclaró que lo genético “está dentro nuestro, pero no siempre se expresa”.

En este sentido, reconoció que puede haber una condición genética, pero que también se suma a “otros condicionantes de la crianza que actúan para también para que se manifieste”.

Más allá de eso, el psiquiatra señaló que “no todas las personas con predisposición a la diabetes la van a sufrir, lo mismo sucede con la agorafobia”.

En su página web, esta entidad médica sin fines de lucro advierte también que este trastorno suele expresarse durante la adolescencia o en el adulto joven, y que tiene una prevalencia mayor en mujeres que en hombres.

“Todos estos problemas se empiezan a dar en la juventud. Los diagnósticos tienen que estar apuntados a la gente joven que empieza a sentir. Hay estudios que plantean que se da un poco más en mujeres que en varones, pero no está corroborado”, explicó Corral.

Consultado sobre cuántos argentinos tienen este trastorno, el presidente de la AAP indicó que “en general ronda el 1% de la población, lo cual es bastante, una persona de cada 100 lo sufre”.

El impacto de la pandemia

La pandemia de coronavirus llevó a los líderes del mundo a tomar medidas de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad en sus territorios. Meses después, con la flexibilización de estos decretos, muchas personas comenzaron a manifestar síntomas como miedo de salir a la calle o una preferencia por quedarse en el hogar.

Sin embargo, el doctor Corral sostuvo que esto, en general, no tiene que ver con el trastorno de agorafobia. “La pandemia tuvo un impacto tremendo en la salud mental de las personas. Existe algo que se llama infodemia, que es cuando los medios de comunicación bombardean con miedo”, expresó el especialista.

Y agregó: “La gente que tenía predisposición desarrolló miedo a salir de su casa, pero no se trata de agorafobia, ya que no salen porque el temor que tienen es a enfermarse”.

Frente a este punto, el psiquiatra llamó a “transmitirle a la comunidad tranquilidad, que sepan que pueden preservarse sin tener miedo”. Y ponderó la importancia de consultar con un especialista frente a la presencia de alguno de los síntomas antes detallados, para saber si requieren un tratamiento o una orientación.

Sobre la película

Este thriller psicológico de Netflix está basado en la novela homónima de A.J. Finn. Y tiene un gran elenco, con actores como Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore y Anthony Mackie. Además, está dirigido por Joe Wright, responsable de Las horas más oscuras y Expiación, deseo y pecado.

La película iba a estrenarse originalmente el 4 de octubre de 2019, pero se retrasó debido a una respuesta negativa de la audiencia. Luego, se volvió a aplazar por la pandemia de coronavirus. En 2020, Netflix compró los derechos y puso fecha de lanzamiento para este 14 de mayo.