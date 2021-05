Netflix: las series y películas más vistas a nivel mundial en lo que va de 2021

Netflix tiene más de 200 millones de usuarios en todo el mundo que recorren su catálogo ávidos de estrenos. Cada semana, la empresa suma novedades y, en los últimos años, hizo una fuerte apuesta a producciones originales.

En base al top 10 publicado por el sitio FlixPatrol, que elabora rankings con las preferencias de los espectadores en la plataforma de streaming en 123 países del mundo, estas son las películas y series más vistas en Netflix a nivel global en lo que va de 2021.

Las películas de Netflix más vistas en el mundo en 2021

1. Superheroicos

Se trata de una película infantil de acción y comedia, estrenada el 25 de diciembre de 2020. Cuando unos invasores alienígenas secuestran a los superhéroes de la Tierra, sus hijos tienen que colaborar entre ellos para salvar a sus padres y al mundo entero. | Ver Superheroicos

Trailer de la película Superheroicos

2. ¡Hoy sí!

Esta película lanzada en marzo tiene a Jennifer Garner como una de sus protagonistas y aborda las dificultades de ser padre, pero también las de ser hijo. Allison y Carlos tienen la sensación de estar diciendo siempre que no, por lo que deciden regalarles a sus tres hijos un “día del sí”: durante 24 horas, los niños pueden poner las reglas. El resultado es una vertiginosa aventura en Los Ángeles que une a la familia como nunca. | Ver ¡Hoy sí!

Trailer de Hoy sí - Fuente: Netflix

3. Zona de riesgo

Estrenada el 15 de enero pasado, esta película de ciencia ficción logró posicionarse entre las primeras del ranking mundial. En un mundo futuro, el piloto de drones Harp (Damson Idris) es enviado a una peligrosa zona militarizada, donde tiene que trabajar bajo las órdenes de Leo (Anthony Mackie), un androide encargado de encontrar un dispositivo apocalíptico antes que los insurgentes. El film está dirigido por Mikael Håfström. | Ver Zona de Riesgo

4. Amor y monstruos

En un mix entre el drama y la comedia, la película estrenada el pasado 14 de abril relata una historia de amor y de aventura. En un mundo infestado de horrendas criaturas, Joel (Dylan O’Brien) se entera de que su novia del instituto (Jessica Henwick) vive a poco más 100 km, siete años después de que tuvieran que separarse por la aparición de los monstruos. El protagonista debe encontrar su héroe interior y enfrentarse a peligros desconocidos mientras emprende un viaje imposible para reencontrarse con la chica de sus sueños. | Ver Amor y monstruos

Tráiler de la película Amor y monstruos

5. A todos los chicos: para siempre

Se trata del final de la trilogía de comedias románticas adolescentes que comenzó en 2018 con A todos los chicos de los que me enamoré, siguió con A todos los chicos: P.D. todavía te quiero (2020) y ahora se completa con el film estrenado el 12 de febrero. En su último año de escuela y tras su regreso de un viaje familiar a Corea, Lara Jean analiza sus planes para el futuro, con su novio Peter y sin él. | Ver A todos los chicos: para siempre

A todos los chicos, para siempre - Trailer - Fuente: YouTube

6. Descuida, yo te cuido

Un thriller con espíritu de comedia sobre personajes amorales y despiadados. Marla Grayson (Rosamund Pike) es una tutora legal profesional con docenas de ancianos bajo su custodia, a quienes estafa arrebatándoles su capital por medios dudosos pero legales. Marla y su socia y amante Fran (Eiza González) eligen a su última víctima, Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una rica jubilada sin herederos ni familiares vivos, sin imaginar que tiene un peligroso secreto y conexiones con un gánster (Peter Dinklage). Marla se ve obligada a ponerse a la altura en un juego solo apto para depredadores. Se estrenó el 19 de febrero de 2021. | Ver Descuida, yo te cuido

Trailer de Descuida, yo te cuido - Fuente: YouTube

7. Fuerza trueno

Esta comedia llena de acción, protagonizada por Melissa McCarthy y Octavia Spencer, fue incorporada al catálogo de Netflix el 9 de abril. En un mundo en el que abundan los supervillanos, dos amigas de la infancia se reencuentran. Una de ellas ha diseñado un tratamiento que les concede poderes con los que pueden defender su ciudad. | Ver Fuerza Trueno

Trailer de Fuerza trueno - Fuente: YouTube

8. Ohana: un magnífico tesoro

Se trata de una película infantil estrenada el 29 de enero pasado. Un verano en la rural isla de O’ahu da un giro inesperado y emocionante cuando dos hermanos criados en Brooklyn descubren un diario que indica la ubicación de un tesoro perdido. Este hallazgo es el comienzo de una aventura épica en la que hacen nuevos amigos y retoman el contacto con sus raíces hawaianas. | Ver Ohana: un magnífico tesoro

9. Noticias del gran mundo

Este western se estrenó el 10 de febrero y tiene como protagonista a Tom Hanks. Se trata de una historia conmovedora escrita y dirigida por Paul Greengrass. Cinco años después del fin de la guerra de Secesión estadounidense, el capitán veterano Jefferson Kyle Kidd (Hanks) se dedica a viajar de localidad en localidad para contar las noticias. En las llanuras de Texas, Kidd conoce a Johanna (Helena Zengel), una niña de 10 años acogida por la tribu kiowa y criada entre ellos. Johanna, asustada ante un mundo que desconoce, debe ser devuelta a sus tíos biológicos por ley. Kidd accede a llevarla y, durante su azaroso viaje, los dos se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza y a la hostilidad humana mientras buscan un destino al que alguno pueda llamar hogar. | Ver Noticias del gran mundo

Noticias del gran mundo, trailer - Fuente: YouTube

10. Ilusiones mortales

Estrenada el 18 de marzo de 2021, esta película de suspenso escrita y dirigida por Anna Elizabeth James y protagonizada por Kristin Davis logró ocupar un lugar entre las más vistas a nivel mundial. Una popular autora debe encarar la escritura de un nuevo libro, por lo que decide contratar a una niñera que cuide a sus hijos. Poco a poco, quien aparenta ser una dulce joven se gana la confianza de su jefa, que termina sin saber qué es ficción y qué es realidad. | Ver Ilusiones mortales

Las series de Netflix más vistas en el mundo en 2021

1. Bridgerton

Una serie romántica, escandalosa y aguda sobre las amistades duraderas, las familias que intentan adaptarse y la búsqueda de un amor que todo lo conquiste. Producida por Shonda Rhimes (creadora de Grey’s Anatomy), está inspirada en los best sellers de Julia Quinn. Se estrenó el 25 de diciembre de 2020 y, con su segunda entrega ya en marcha, confirmó la temporada 3 y 4. | Ver Bridgerton

Trailer de Bridgerton - Fuente: Netflix

2. New Amsterdam

Aunque fue lanzada en 2018, la serie no se mueve del ranking de Netflix desde que se sumó al catálogo de ficciones. New Amsterdam es un drama médico situado en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. El protagonista, interpretado por Ryan Eggold, obtiene el cargo de director médico y trata de romper las barreras que supone la burocracia para la institución, así como proveer de los mejores cuidados posibles a sus pacientes y derribar el statu quo que impera en el lugar. | Ver New Amsterdam

Trailer de New Amsterdam

3. Ginny y Georgia

La adolescente Ginny Miller se siente más madura que su madre, la seductora treintañera Georgia Miller. Después de años mudándose de un lado a otro, Georgia busca echar raíces y darle a su familia lo que ella nunca tuvo: una vida normal. Sin embargo, cuando piensa que está encontrando la felicidad, su pasado aparece al acecho. | Ver Ginny y Georgia

Trailer de "Ginny y Georgia" - Fuente: Netflix

4. Lupin

La serie policial basada en los libros de Maurice Leblanc prepara el estreno de su segunda temporada para junio próximo. Lupin cuenta la historia de Assane Diop (Omar Sy), un hombre marcado por el suicidio de su padre tras ser condenado por un crimen que no cometió. En su intento por aclarar lo sucedido y vengarse del culpable, destroza a su familia. Y ahora se encuentra entre la espada y la pared: necesita un nuevo plan, aunque implique ponerse en peligro. | Ver Lupin

5. ¿Quién mató a Sara?

Esta serie mexicana de 10 episodios, dirigida por José Ignacio Valenzuela, lanza su segunda temporada el 19 de mayo próximo. Tiene como protagonistas a Manolo Cardona y Carolina Miranda. Después de haber estado encarcelado injustamente durante casi 20 años, Alex Guzmán quiere conocer la identidad del verdadero asesino de su hermana y entender por qué los Lezcano, con quienes mantenía una íntima amistad, lo incriminaron cuando era adolescente y cambiaron su vida para siempre. | Ver ¿Quién mató a Sara?

Trailer de "Quién mató a Sara" - Fuente: Netflix

6. Detrás de sus ojos

Simona Brown interpreta a Louise, una madre soltera que tiene un affaire con su jefe, David (Tom Bateman). Pero su vida da un giro extraño cuando, más adelante, entabla una amistad con Adele (Eve Hewson), la esposa de David, y se ve envuelta en una red de secretos y mentiras en la que nada es lo que parece. Se estrenó el 17 de febrero y tiene seis episodios. | Ver Detrás de sus ojos

Tráiler miniserie "Detrás de sus Ojos" - Fuente: Netflix

7. Snowpiercer

Ambientada siete años después de que el mundo se convirtiera en un desierto congelado, esta serie se centra en las personas que viven en un tren con 1001 vagones en perpetuo movimiento alrededor del planeta. Se estrenó el año pasado, es una adaptación de la novela homónima y tiene 10 episodios. | Ver Snowpiercer

Trailer de "Snowpiercer" - Fuente: YouTube

8. El baile de las luciérnagas

Basada en el best seller del New York Times, aborda el vínculo de dos mejores amigas inseparables y su compleja historia a través de cuatro décadas. Se estrenó en febrero de 2021 y tiene a Katherine Heigl y Sarah Chalke como protagonistas. | Ver El baile de las luciérnagas

Trailer de El baile de las luciérnagas - Fuente: Netflix

9. Destino: la saga Winx

Esta serie de fantasía sigue los pasos de cinco hadas adolescentes que son alumnas de Alfea, una escuela del Otro Mundo, donde deben aprender a dominar sus poderes mágicos además de lidiar con los dramas de la juventud, entre amores y rivalidades. Brian Young es el creador de Destino: la saga Winx, una nueva versión con actores de carne y hueso de la serie de dibujos animados italiana Winx Club de Iginio Straffi. Se estrenó el último enero y tiene seis episodios. | Ver Destino: la saga Winx

10. Riverdale

Cuando una nueva estudiante, Verónica Lodge, llega a Riverdale desde Nueva York junto a su madre, se produce un flechazo entre ella y Archie Andrews. Entre sexo, romance, estudios y las vicisitudes de los vínculos con familiares y amigos, la serie muestra el crecimiento de los protagonistas, que también deben enfrentar oscuros misterios. Se estrenó en 2017 y ya cuenta con cinco temporadas, además de una sexta confirmada. En Netflix están disponibles las primeras cuatro. | Ver Riverdale

Trailer temporada 4 de Riverdale - Fuente: YouTube

LA NACION