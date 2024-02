escuchar

El rapero Duki anunció el lanzamiento de su nueva canción para el jueves a a las 21 junto a un reconocido cantante que está en el centro de la polémica hace días, pero por cuestiones fuera de la música: el mexicano Peso Pluma.

La canción llamada No son klee [pronunciado klee como calle] también contará con la participación del rapero mexicano Santa Fe Klan, quien publicó un breve adelanto en sus redes sociales.

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, nombre completo de Duki, se encuentra en un momento superlativo de su corta carrera artística (tiene 27 años). En diciembre del año pasado llenó dos canchas de River y este mes agotó los tickets para el show que dará en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, en España.

Duki, oriundo del barrio porteño de Almagro, comenzó a hacerse conocido por sus participaciones en las batallas de freestyle primero en plazas y luego en eventos más grandes, como en la competencia El Quinto Escalón.

En 2016 ganó la competencia, que se volvió viral en YouTube. A partir de ese momento comenzó a realizar sus propias canciones y a colaborar con otros artistas de la llamada escena urbana. Aunque ya consolidado, también llegó a participar de las sesiones del productor Bizarrap, en noviembre de 2022, en lo que fue la sesión número 40.

Peso Pluma, por su parte, viene de protagonizar una polémica que irritó a los seguidores de Argentina y también de otros países. Estaba en pareja con la cantante rosarina Nicki Nicole, pero se mostró en público junto a otra chica, lo que culminó en la separación de la pareja.

Nicole anunció la ruptura tras un mensaje en su cuenta de Instagram en el que afirmó que “el respeto es parte necesaria del amor”. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo de ahí no me quedo, ahí me voy”, escribió.

Peso Pluma, no obstante, también se encuentra en un excelente momento artístico, como Duki. Santa Fe Klan, por su parte, es el más desconocido para el público argentino de los tres. El artista de Guanajuato se especializa en cumbia mexicana.

