El tenso momento de Duki en Italia: tuvo que interrumpir el show y pedir que saquen a un fanático

Tras su exitoso paso por Madrid, donde convocó a más de 60 mil personas en el estadio Santiago de Bernabeu, Duki continúa su gira por Europa. En su paso por Italia, donde también agotó las entradas a la venta, el artista vivió un momento de tensión que lo llevó a interrumpir el show y pedirle a un integrante del público que se fuera del lugar. “¡Sacámelo porque bajo y lo saco yo!”, pidió.

El mensaje que el trapero dio desde el escenario se dio cuando, en medio del tumulto, advirtió una situación violenta entre dos jóvenes. “¿Qué estaba pasando? ¿No estabas discutiendo con una chica atrás? ¿Por qué la empujaste y te hacés el loco? ¿Te pensás que no lo veo de acá arriba? ¡Sacámelo! ¡Sacámelo!”, solicitó al personal de seguridad.

“A mí no me gusta la violencia. La gente que se hace la loca, conmigo no va. Afuera, guacho, Afuera! ¡Afuera!”, agregó luego de interrumpir por unos minutos su presentación en el estadio Fabrique de Milán.

Más allá de este episodio en particular, Mauro Lombardo agradeció a sus seguidores italianos y compartió en sus redes sociales varias imágenes de su presentación en la ciudad ubicada el norte de ese país. En tanto, el tour europeo del cantante argentino continuará en los próximos días en ciudades como París, Berlín y Londres.

Hace menos de dos semanas, Duki se convirtió en el primer argentino en hacer un show en la casa del Real Madrid. Con localidades agotadas y una gran expectativa en el público, 65 mil personas llenaron este recinto emblemático del fútbol mundial para presenciar un show contó con la presencia de otros músicos destacados como Nicki Nicole, Emilia Mernes, Rei, YSY A y Neo Pistea.

El éxito del joven argentino en España es tal que, previo a su actuación en la capital, la estación de metro Santiago Bernabéu modificó su nombre a ‘Estación Duko’. Los últimos días de mayo se advirtieron algunos movimientos extraños en la estación en cuestión, que lleva el nombre del mítico estadio de la Casa Blanca. Debajo del clásico cartel rojo de “Metro” y del nombre de la estación, se colgó una tercera placa blanca. ¿Qué decía? “Estación Duko” junto a un par de alas de ángel y de murciélago, que son justamente los tatuajes que tiene el cantante debajo del ojo derecho e izquierdo respectivamente. El homenaje estuvo hasta el 8 de junio, fecha en que se llevó adelante el concierto.

En medio del furor por su llegada, en la rueda de prensa previa a la actuación, Duki había expresado su emoción y en varias oportunidades dejó en claro que la oportunidad de “poder llevar la bandera” de Argentina por el mundo, le da la posibilidad de demostrar “que cualquiera puede”.

“Lo que me trajo acá es mi gente, mi relación con el público. Sigo siendo la misma persona que era, soy la persona más libre del mundo. La gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí, porque me acompañan desde que arranqué”, dijo en aquel entonces.

