Aseguran que Emilia Mernes y Duki se casan: todos los detalles

Aunque todos especulaban con que Oriana Sabatini y Paulo Dybala serían los novios protagonistas de este 2024, otra pareja puso la información en jaque. Es que, según revelaron este martes en LAM (América TV), Emilia Mernes y Duki se casarán durante este invierno.

El Duki se animó y le hizo una osada propuesta a Emilia Mernes instagram @dukissj

Como la mayoría de los días en el ciclo de espectáculos, esta noche comenzó con un nuevo enigmático: una boda en puerta. “Es un casamiento, los dos son famosos, relación heterosexual, ella baila muy bien, pero no es bailarina, es cantante y es una bomba. Él es cantante y produce música. Son jóvenes, primer hervor, ambos muy talentosos, argentinos, tapa acá y en el exterior”, comenzó diciendo Ángel de Brito sobre la pareja en cuestión.

Por su parte, Fernanda Iglesias, la dueña de la primicia, agregó: “La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente”. “Hay un dato que confirma todo: hubo prueba de vestuario. Él estuvo midiéndose el traje en Armani”, destacó la panelista.

Después de varios minutos y algunas pistas más para que el resto del equipo pueda ir adivinando, la periodista aportó: “Quienes se casan son Duki y Emilia Mernes. Este chisme llega desde Madrid, porque están allá y ahí se mandó a hacer el traje”.

Photo © 2023 G3/The Grosby Group Duki y Emilia Mernes están en pareja desde diciembre de 2021 G3/The Grosby Group

Cabe recordar que los artistas confirmaron su relación el 9 de diciembre de 2021 a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 13.7 millones de seguidores. “Estoy como para gritarle al mundo que te quiero”, escribió el cantante aludiendo a “Como si no importara”, tema que lanzaron juntos, con una foto en la que aparecían abrazados y dándose un beso.

La noticia llegó un día después del cumpleaños número 28 del trapero. “Una que no se decidía qué regalar”, expresó el músico desde sus redes sociales al ser sorprendido con 28 paquetes que dejó su novia sobre la cama.

“Tranqui, ¿eh? Voy a estar un rato acá abriendo”, expresó Duki entre risas. Al escucharlo, Emilia respondió: “Te amo”.

