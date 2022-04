La película de amor adolescente que llega a Netflix rodeada de expectativas: cuándo se estrena

Netflix es el servicio de streaming con mayor cantidad de usuarios a nivel global -pese a su reciente tropiezo con los suscriptores- y su catálogo se renueva mes a mes para abarcar los gustos de todos. Es sabido que el género romántico para adolescentes es el que más repercusión tiene dentro de la plataforma y ahora una nueva película promete marcar récords.

En mayo llegará un título que ya se está declarando como el sucesor de A todos los chicos de los que me enamoré, una trilogía con miles de fanáticos. La película se llama Déjate Llevar y aterrizará en Netflix el viernes 6. Como sucede en varios casos, el film está adaptado de una novela del 2009 escrita por Sarah Dessen que vendió millones de copias y se convirtió en un best-seller de The New York Times. La novela fue traducida a más de 35 idiomas y es la primera de una serie de adaptaciones que realizará Netflix sobre las historias de la autora.

La historia se centrará en Auden (Emma Pasarow) una joven que antes de comenzar la universidad pasará su último verano en la playa. Lejos de comportarse como alguien de su edad e ir a fiestas para conocer gente, la joven es solitaria. Todo cambia cuando conoce a Eli (Belmont Cameli), un chico encantador y misterioso que comparte las noches de insomnio al igual que ella. La película está dirigida por Sofía Álvarez, reconocida guionista del género. Álvarez se hizo cargo tanto de A todos los chicos de los que me enamoré, como de su secuela A todos los chicos: P. D. Todavía te quiero, estrenada en 2020.

El elenco se completa con Kate Bosworth, Dermot Mulroney, Andie MacDowell, Laura Kaiuki, Marcus Scribner, Genevieve Hannelius, Ricardo Hurtado y Paul Karmiyran. Antes de protagonizar esta película, Pasarow participó de la serie de Showtime, Super Pumped con Joseph Gordon-Levitt y Am I Ok?, de Tig Notaro. Por su parte, Cameli trabajó en The Husband y Most Guys Are Losers. Cameli modeló para Abercrombie & Fitch, y también para Select Model Miami. Además, el joven fue noticia tiempo atrás por donar uno de sus riñones. “Pronto mi dolor desaparecerá y mis cicatrices se desvanecerán, pero el amor en mi corazón por esta experiencia permanecerá para siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Déjate llevar llega a Netflix y promete ser una de las joyas de la plataforma Netflix

Actualmente, hay otra película que marca tendencia dentro del mundo adolescente dentro de la plataforma de Netflix: Solo di que sí. Se trata de una comedia de origen holandés que se centra en la vida de una productora de televisión a la que le cambia la vida cuando la dejan plantada en el altar el día de su boda.

Aunque está constituida por muchos clichés del género, la película dirigida por Appie Boudellah y Aram van de Rest tuvo criticas de todo tipo, tanto las que dicen que no aporta nada nuevo, hasta las que consideran que es “fresca” como es el caso de Greg Wheeler de The Review Geek: “Es extrañamente encantadora (…) No es muy original, pero es entretenida y vibrante, perfecta para una noche de viernes con amigos”.