La película que llegó a Netflix, dura casi dos horas y está basada en hechos reales: ¿por qué no es para todos?

Netflix no deja de sorprender con el amplio catálogo que tiene en su plataforma. Aunque algunas películas pueden pasar desapercibidas por sus suscriptores, otras lograr ganarse el corazón de cada uno de ellos, incluso, al poco tiempo de su lanzamiento. De eso se trata este caso.

La liberación, el filme dirigido por Lee Daniels, desembarcó en el gigante streaming el 30 de agosto y rápidamente llegó a ocupar el primer puesto del ranking de lo más visto en Argentina, sobre todo porque se trata de una película de terror basada en hechos reales, uno de los géneros más solicitados.

Pero, ¿de qué trata la producción que dura casi dos horas y no te dejará encontrar la calma hasta que termine? Todo gira en torno a los eventos que vivió la familia Latoya Ammons en Gary, Indiana. A ese, en noviembre de 2011, Latoya Ammons, su madre y sus tres hijos se mudaron a una casa alquilada en un barrio pacífico. Sin embargo, esto no duró nada: al poco tiempo comenzaron a experimentar fenómenos extraños, como pasos de personas o puertas que se cerraban y abrían solas.

La situación empeoró cuando vieron que los niños empezaron a flotar en el aire, eran golpeados por objetos que no podían ver e incluso sus voces se distorsionaban, escuchándose en un tono más bien demoníaco. Pero eso no fue todo, es que, como contó la periodista Marisa Kwiatkowski en 2014 a través de su libro “Los exorcismos de Latoya Ammons”, los más pequeños de la familia mostraban signos de que habían sido poseídos por algún espíritu maligno que habitaba en la vivienda.

Como suele ocurrir en la mayoría de los casos, el círculo cercano de la víctima se contactó con un sacerdote para que pueda exorcizarlos. En este caso, se llegaron a hacer tres exorcismos y bendijeron su nueva casa en Indianápolis, donde decidieron irse a vivir después de lo sucedido, lugar en el que los hechos paranormales dejaron de ocurrir.

Incluso, en La liberación aparece en escena una trabajadora social que sospecha que la mujer maltrata a sus hijos. Sin embargo, después se revela que se trata de algo tenebroso que está dispuesto a ir por todos.

“Hace tiempo no me encontraba con una película tan potente dentro de tanto cuento de terror que se encuentra uno en el streaming... ¡De verdad me alegra una propuesta como esta! ¡No es otra película más de exorcismo!... ¡Es de liberación!”; “Con algunas escenas me helaron la sangre! Más allá de algunos efectos especiales, la interpretación de Glenn Close, Mo’Nique, Juanita Jennings y el pequeño Anthony B. Jenkins estuvieron geniales. Y sobre todo “basada en hechos reales”; “Una película que te engancha desde el principio, con un diálogo buenísimo y muy buena de verdad”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron los cinéfilos en Google.

Cabe destacar que esta no es la única producción cinematográfica que hay sobre el caso. En 2018, el actor e investigador paranormal Zak Bagans lanzó el documental Demon House.

Reparto de La liberación

Andra Day (Ebony)

Glenn Close (Alberta)

Caleb McLaughlin (Nate)

Miss Laurence (Asia)

Mo’Nique (Cynthia)

Demi Singleton (Shante)

Omar Epps (Melvin)

