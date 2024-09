Prison Break llegó a Netflix y causó furor: otras series carcelarias para ver en la plataforma el fin de semana

Escuchar

Las plataformas de streaming renuevan a diario su contenido con un objetivo clave: captar suscriptores y mantener a los que ya le dieron play a algún título. Pueden renovar o cancelar temporadas de series originales, sumar películas que recibieron premios o apostar por documentales sobre crímenes reales. A su vez, varias decidieron agregar producciones largas que fueron éxitos internacionales y se convirtieron en las grandes favoritas del público como Sex and the City, Breaking Bad y Grey’s Anatomy. Justamente Netflix acaba de sumar a su catálogo una renombrada serie criminal y los fanáticos corrieron a verla.

Esta semana el gigante del streaming agregó Prison Break a su lista de series. Sus suscriptores rápidamente le dieron play al punto tal que hoy ocupa los primeros puestos del ranking de series más vistas en la Argentina. La producción está ambientada en la Penitenciaría Estatal Fox River, donde Lincoln Burrows (Dominic Purcell) cumple una sentencia por un crimen que no cometió. Es sentenciado a muerte, pero su hermano menor Michael Scofield (Wentworth Miller) que confía en su inocencia, idea un plan magistral para sacarlo de ahí.

Las cinco temporadas de Prison Break llegaron a Netflix

La serie se emitió entre 2005 y 2007, cuenta con un total de cinco temporadas y 90 episodios de alrededor de 45 minutos de duración. Uno de los mayores atractivos de Prison Break es su temática. Para los fanáticos de las producciones ambientadas en cárceles o para quienes ya se saben de memoria la historia de Burrows y Scofield, Netflix tiene en su catálogo otras cinco series que transcurren tras las rejas y que son ideales para empezar a ver.

Orange Is the New Black

Corría 2013 cuando el público conoció la cárcel de Litchfield en Nueva York y a Piper Chapman, una mujer con una vida acomodada en Nueva York que termina en prisión por un crimen de narcotráfico que cometió en el pasado. Orange Is the New Black es una historia real. Está basada en el libro Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres escrito por la verdadera Piper Chapman sobre su experiencia en prisión.

Orange Is the New Black se emitió entre 2013 y 2019

Orange Is the New Black está disponible en Netflix. Tiene siete temporadas con 91 capítulos de entre una hora y una hora y media de duración. El elenco está conformado por Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Uzo Aduba, Danielle Brooks y Natasha Lyonne.

Así nos ven

Sin duda Así nos ven (When They See Us) es una de las miniseries más exitosas de Netflix. Está basada en la historia real sobre cinco adolescentes del Harlem que fueron enviados a prisión tras ser acusados de atacar y abusar sexualmente a una mujer en el Central Park en 1989. La producción creada por Ava DuVernay aborda la vida del grupo antes, durante y después de cumplir su condena.

Así nos ven está basada en una historia real y está disponible en Netflix Netflix - Archivo

Se trata de una miniserie de cuatro capítulos de alrededor de una hora y cuarto que se estrenaron en 2019 y hasta la fecha siguen dando de que hablar. El reparto está integrado por Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Jharrel Jerome, Marqués Rodríguez, Justin Cunningham y Jovan Adepo.

El Marginal

Netflix también le dio la posibilidad a sus suscriptores de conocer el penal de San Onofrio y la historia del expolicía Miguel Palacios, que se infiltra en prisión como el criminal Pastor Peña para encontrar a la hija de un juez que fue secuestrada. Sin embargo, los hermanos Borges interferirán en sus planes.

Las cinco temporadas de El Marginal están disponibles en Netflix Prensa Netflix

El Marginal, serie argentina creada por Sebastián Ortega y protagonizada por Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Gerardo Romano, Martina Guzmán y gran elenco está disponible en Netflix. Son un total de 43 capítulos de alrededor de una hora distribuidos en cinco temporadas

