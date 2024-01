escuchar

Kanye West se volvió viral esta semana luego de darse a conocer las prohibiciones que mantiene sobre la vida de su actual esposa, Bianca Censori, con quien contrajo matrimonio en 2022, luego de confirmar su divorcio con Kim Kardashian. Desde que ambos comenzaron su relación, la modelo y arquitecta cambió de manera rotunda su estilo de vida, lo que preocupó a sus seguidores, hasta que hace días, revelaron el misterio detrás de su imagen.

Aseguran que Kanye tiene un patrón de comportamiento "controlador" (Fuente: Backgrid/MEGA)

Kanye y Bianca se unieron en matrimonio en secreto, por pedido expreso del diseñador y músico. Envuelto en diferentes polémicas por su antigua relación con la mediática, en esta ocasión eligió permanecer en el anonimato o más bien, no destacar. Cabe recordar que sus dichos antisemitas calaron hondo en la sociedad estadounidense, al punto de que no solo perdió seguidores y fans, sino que también muchas marcas lo abandonaron. A pesar de sus disculpas, que llegaron varios meses más tarde, no recuperó la confianza popular.

Ahora Bianca saltó al ojo de la tormenta, no por ella en sí misma, sino porque se convirtió en la sombra de West. En cada aparición pública que este realiza, ella lo acompaña sin emitir palabra alguna. Incluso, se cortó el pelo como a Kanye le gusta y usa la ropa de su propia marca.

Asimismo, desde el medio británico Daily Mail aseguraron que le habría prohibido utilizar las redes sociales. Mucho antes de la boda, Bianca era activa en Instagram. A diario compartía videos y fotos de sus trabajos como arquitecta o más bien, las combinaba con producciones de modelaje. Pero eso se terminó cuando West llegó a su vida.

Kanye West y Bianca Censori (Foto: IG bianca.censori_official)

Según explicaron, la razón es que el músico no quiere que su esposa sea consciente de los malos comentarios que la gente realiza en las redes sociales. Su intención es que no le afecte en la vida cotidiana aquella mirada pública, en especial por la imagen negativa que cosechó Kanye en estos últimos años.

“Él la convenció de que, dado que ahora es una estrella, tiene que seguir siendo un misterio y resulta espeluznante para quienes la conocen, ya que se siente como otra forma de control”, advirtió una fuente cercana al Daily Mail. Es por ello que la modelo rara vez postea algo en Instagram y cuando lo hace, porta un atuendo de Kanye y aparece junto a este.

En tanto, las personas cercanas a Bianca aludieron que temen por la integridad mental, ya que no está acostumbrada a tanta exposición y al número de críticas o mensajes desagradables que podría recibir de mano de haters.

Así son las fotos subidas de tono que West publica de su esposa en las redes (Fuente: Kanye West/Instagram)

Por su parte, la fuente del medio británico agregó: “Él está empujando su desnudez por toda su propia red social para poder controlar su narrativa. Es inquietante y, al aislarla del mundo, está provocando que se aísle cada vez más (...) Esta Bianca fuerte que ya no iba a lidiar con su mie*** aparentemente ha desaparecido una vez más. Ella viste lo que él quiere, va a donde él quiere y hace lo que él quiere porque realmente no tiene otra opción. Pasó de ser su modelo a ser su esposa, lo que lamentablemente no es un puesto remunerado. Está atrapada”.