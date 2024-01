escuchar

El 25 de enero, Sofía Vergara arribó a Netflix con un nuevo protagónico que arrasó en la plataforma de streaming, como así también generó diversas controversias. La serie de seis capítulos Griselda narra la vida de Griselda Blanco, considerada la “reina de la cocaína” al traficar esta sustancia ilícita desde Colombia a Estados Unidos, trazando rutas y estrategias considerar “innovadoras” entre los años 1970 y 1980. Tal es el éxito, que la producción de la actriz mostró el detalle en un delicioso regalo que recibió.

Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco en la serie de seis capítulos de Netflix Netflix

Son momentos más que felices para Sofía Vergara, al conocer que Griselda lidera los rankings de la producción más vista en Netflix, en diversas partes el mundo. Los festejos se replican en redes sociales por parte del elenco, con diversos contenidos alusivos o el repaso de escenas icónicas, y por supuesto que la actriz compatriota de Shakira no queda afuera de esta celebración.

Recientemente en su cuenta de Instagram compartió el especial obsequio que recibió en su hogar. Se trata de una tentadora picada con quesos, fiambres, galletitas, snacks y hasta frutas. Pero además de tratarse de un manjar, las piezas dulces son las que se llevaron todas las miradas. Es que con un trabajo de pastelería excepcional se replicó la figura de Sofía en el papel de Griselda. Otras galletitas variaban entre el nombre de la actriz y personaje, como así también figuras alusivas al rodaje de una producción.

De esta forma, expuso el especial regalo que recibió en alusión al gran proyecto que la pone al frente de los contenidos disponibles en la plataforma de streaming.

Cómo fue la transformación de Sofía Vergara para ser Griselda Blanco

Hasta el momento, la figura de Griselda Blanco había quedado en aquel 2012, cuando su crimen volvió a ser centro de las noticias. Había muerto la considerada “reina de la cocaína” que supo crear un imperio con el narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos con sustancias ilícitas. Pero en las últimas semanas su nombre resurgió con la serie biográfica que protagoniza Sofía Vergara.

Dan a conocer cómo la DEA atrapó a Griselda Blanco en California (Fuente: ARCHIVO)

Lo cierto es que el rostro de esta narcotraficante era un tanto desconocido por lo popular, hasta que la actriz colombiana se puso en su papel. Pocas son las imágenes de Blanco en su juventud - momento que es personificado en la serie- y si existen de su vida adultez, siendo el momento que fue apresada. Sin embargo, los expertos en la materia supieron hacer un gran trabajo de transformación.

Para este radical cambio utilizó dientes postizos, una nariz falsa y cejas de pega. El proceso fue registrado por ella misma y lo compartió en redes sociales a través de un video en el que efectivamente se ve la transformación.

En este sentido, en una reciente entrevista para el medio 20minutos, Vergara señaló la importancia de la caracterización para este nuevo papel, para darle una impronta propia, y no ser meramente una repetición de sus antiguas famosas representaciones. “No quería que la gente vea la serie y diga: ‘Pero esa es Gloria, lo único es que tiene una nariz de plástico pegada’. Eso me daba muchísimo miedo al comienzo. Comencé a caminar diferente y me paraba diferente. Me ponía una ropa interior que me aplastaba, que me agarraba, que me cambiaba un poquito las curvas de mi cuerpo”, indicó.