Desde mediados de julio de 2023, el rosa pastel se convirtió en el color por excelencia de Lionel Messi, tras su debut en las filas de Inter Miami, en Estados Unidos. El capitán de la selección nacional se mudó a la ciudad estadounidense junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. En las últimas horas, el futbolista rosarino se llevó la atención de todos por una prenda que lució en medio de una entrevista: unas lujosas zapatillas inspiradas en Los Simpson que contaron con detalles de unos icónicos personajes de la serie animada.

Lionel Messi asistió junto a su equipo de Inter Miami a una entrevista, en el marco del lanzamiento del crucero de Royal Caribbean Icon of the Seas, en el puerto de la ciudad de Florida. La estrella del fútbol argentino se llevó, como es habitual, todas las miradas. Pero, en esta ocasión, un detalle captó la atención de todos los fanáticos no solo del rosarino, sino también de una popular serie de dibujos animados.

Leo Messi lució las zapatillas de Los Simpson x:@postunited

Y es que el capitán de la selección nacional lució unas zapatillas que se basaron en Los Simpson, la icónica familia amarilla que cautivó a los espectadores durante más de tres décadas, a juego con la equipación de Inter Miami. El calzado de Leo Messi se llevó todas las miradas y se basó en el living de la serie creada por Matt Groening.

Se trató de un par de zapatillas de edición limitada pertenecientes a la marca de Adidas, que salieron a la venta en noviembre de 2023 y que formaron parte de la colección Adidas Forum Low, bajo la denominación de Living Room. Y es que el diseño de este calzado se inspiró en la sala en la que Marge, Homero, Bart, Lisa y Maggie Simpson convirtieron en el escenario de sus icónicas aventuras.

El calzado se inspiró en la sala de Los Simpson Archivo

Cuánto cuestan las zapatillas de Los Simpson que lució Leo Messi en Miami

Para mala noticia de los fanáticos de Los Simpson, las zapatillas de la colección de la reconocida marca basadas en la familia amarilla no están disponibles en la Argentina por el momento. En tanto, las páginas de venta estimaron un valor de venta de alrededor de $350 mil y $450 mil; en función del cambio de moneda, ya que su precio oficial señaló los 357 dólares (330 euros).

Cuánto cuesta el par en la página web adidas

En tanto, un detalle de las zapatillas se llevó todas las miradas. Y es que el par presentó varias referencias a la serie de Los Simpson. Los colores rosado, marrón, azul y morado evidenciaron un simbolismo con los tonos que protagonizan la sala de estar de los protagonistas de Springfield. Además, en la lengüeta se plasmó el icónico cuadro desnivelado sobre un marco que acompañó a la familia, ubicado sobre su sillón, desde el inicio.

Los detalles de las zapatillas Instagram: soysimpsonito

Para dar el toque final a este diseño, se incluyó a dos personajes indispensables junto a la familia Simpson. Se trató del gato Bola de nieve y del perro Ayudante de Santa Claus, quienes tuvieron su espacio en la parte trasera de cada zapatilla.