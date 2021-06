La polémica foto de Emily Ratajkowski junto a su bebé que causó indignación en las redes

Hace tres meses Emily Ratajkowski dio a luz a su primer hijo, Sylvester Apollo Bear, fruto de su relación con el actor y productor Sebastian Bear-McClard. La modelo cumplió 30 años y lo celebró en familia: para conmemorar su gran día compartió una foto en bikini, donde posó junto a su pequeño. Sin embargo, un detalle de la imagen causó la indignación de sus seguidores, y aunque cerró los comentarios de la publicación, las críticas siguieron llegando en Twitter.

La supermodelo acumula más de 27,6 millones de followers, y desde hace un tiempo optó por inhabilitar los comentarios de sus publicaciones de Instagram. Sin embargo, cada uno de sus posteos se vuelve viral y la conversación se traslada a Twitter.

La foto de Emily Ratajkowski que llamó la atención de sus seguidores por la forma en que sostuvo a su hijo Instagram @emrataemrata

“Cumpleaños con un compañero de ensueño”, tituló la postal, donde se la ve junto a su hijo con trajes de baños combinados. En las cuatro imágenes que compartió aparece junto a su bebé, en una secuencia de instantes hasta que se funden en un abrazo.

Emily Ratajkowski fue madre de su primer hijo en marzo último, y comparte algunas postales junto al bebé, sin mostrar su rostro Instagram @emrataemrata

Aunque algunos usuarios se enternecieron, otros se centraron en la forma en que sostuvo a su bebé, y se quejaron porque no tomó con sus manos la cabeza del pequeño. El presentador televisivo Piers Morgan fue uno de los más tajantes a la hora de opinar en la red social del pajarito: “Así no es cómo se sostiene a un bebé. Emily Ratajkowski y sus millones de seguidores no deberían ser incentivados a hacer lo mismo; feliz de darte algunos consejos si los necesitás”.

Los admiradores de la modelo alzaron la voz para defenderla y le respondieron con fuertes mensajes: “Déjala en paz, si no te gusta, sigue adelante o denúncialo”; “Deberías saber sobre bebés, ya que eres uno de ellos”. Sin embargo, el revuelo continuó y los más críticos compararon su forma de sostener al niño con la manera en que alza en brazos a sus mascotas.

