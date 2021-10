La pregunta que Alec Baldwin no podía dejar de repetir después de matar a Halyna Hutchins

Avanzan las horas y cada vez son más los detalles que trascienden sobre el aparente accidente en el que el actor Alec Baldwin mató con un arma de utilería a la encargada de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, en pleno set de grabación. Este mediodía, una testigo relató cómo fueron los minutos posteriores al hecho y reveló que el artista no dejaba de hacer una pregunta después de lo ocurrido. También confirmó que fue una sola bala la que terminó con la vida de la mujer e hirió al director del largometraje, Joel Souza, quien se encuentra fuera de peligro.

En diálogo con Showbiz 411, la fuente contó que el proyectil que disparó Baldwin atravesó el cuerpo de Hutchins y penetró en la clavícula de Souza, aunque no dio mayores detalles sobre las circunstancias en las que esto sucedió.

A continuación, el set fue rápidamente clausurado mientras que varias ambulancias se trasladaron a la escena. Los médicos intentaron trasladar a Hutchins a un hospital cercano en helicóptero, pero murió en el camino. En tanto, Souza llegó sin complicaciones, recibió la atención correspondiente y fue dado de alta horas más tarde.

Con respecto a Baldwin, la testigo aseguró que “se encontraba en shock pero sereno” y no dejaba de hacer una pregunta: “¿Por qué me dieron un arma cargada?”. “En todos mis años como actor, jamás me habían dado un arma cargada”, repetía.

El actor también fue trasladado de inmediato a un hospital próximo “sin tener idea sobre el estado de Souza ni de la muerte de Hutchins”. Varias horas más tarde publicaría un comunicado en el que expresó tener el “corazón roto” y se solidarizó con la familia de su compañera.

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”, manifestó.