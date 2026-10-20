La reacción de Francisco Stoessel frente al escándalo mediático que envuelve a su familia: “No me gusta”

La interna entre los integrantes de la familia Stoessel parece estar cada vez más lejos de resolverse. A dos meses de que se hiciera público que Tini renunció a la representación artística de su padre Alejandro, quien manejó su carrera desde los inicios con Violetta, y en medio de sospechas sobre el valor real de su patrimonio, solicitó una auditoría, la cual habría evidenciado que su padre es el único beneficiario de sus ganancias; las tensiones siguen en su punto máximo y los bandos bien marcados. Ahora, quien se refirió al tema es uno de sus protagonistas: Francisco Stoessel. El joven fue consultado por cómo está hoy el vínculo con su hermana y tuvo una reacción que no pasó desapercibida.

“¿Cómo están? Me estoy yendo a entrenar. ¿Podemos hablar a la vuelta?“, fue lo primero que dijo Fran Stoessel al ser abordado por las cámaras de DDM (América TV). ”Chicos, saben que a mí no me gusta hablar", insistió. Ante las preguntas sobre cómo se encontraban tanto él como su padre, sostuvo: “Yo [estoy] bien. Mi viejo de salud está bien”.

Fran Stoessel es el hermano mayor de Tini (Foto: Instagram @franstoessell)

Frente a esto, la cronista intentó indagar en su vínculo con Tini, si frente a todo lo sucedido, continúan en contacto. “Yo no tengo ganas de hablar de esto, no me gusta”, respondió Francisco. “No voy a hablar de esto, de verdad gracias”, reiteró ante las insistencias y, antes de ingresar al gimnasio, cerró asegurando que su padre estaba “bien”.