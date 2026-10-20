Saltar al contenido principal
LA NACION

La reacción de Francisco Stoessel frente al escándalo mediático que envuelve a su familia: “No me gusta”

El joven reapareció en televisión y fue consultado por cómo está hoy su vínculo con su hermana Tini tras la polémica

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La palabra de Fran Stoessel en medio del escándalo familiar (Video: América TV)
La palabra de Fran Stoessel en medio del escándalo familiar (Video: América TV)

La interna entre los integrantes de la familia Stoessel parece estar cada vez más lejos de resolverse. A dos meses de que se hiciera público que Tini renunció a la representación artística de su padre Alejandro, quien manejó su carrera desde los inicios con Violetta, y en medio de sospechas sobre el valor real de su patrimonio, solicitó una auditoría, la cual habría evidenciado que su padre es el único beneficiario de sus ganancias; las tensiones siguen en su punto máximo y los bandos bien marcados. Ahora, quien se refirió al tema es uno de sus protagonistas: Francisco Stoessel. El joven fue consultado por cómo está hoy el vínculo con su hermana y tuvo una reacción que no pasó desapercibida.

“¿Cómo están? Me estoy yendo a entrenar. ¿Podemos hablar a la vuelta?“, fue lo primero que dijo Fran Stoessel al ser abordado por las cámaras de DDM (América TV). ”Chicos, saben que a mí no me gusta hablar", insistió. Ante las preguntas sobre cómo se encontraban tanto él como su padre, sostuvo: “Yo [estoy] bien. Mi viejo de salud está bien”.

Fran Stoessel es el hermano mayor de Tini (Foto: Instagram @franstoessell)
Fran Stoessel es el hermano mayor de Tini (Foto: Instagram @franstoessell)

Frente a esto, la cronista intentó indagar en su vínculo con Tini, si frente a todo lo sucedido, continúan en contacto. “Yo no tengo ganas de hablar de esto, no me gusta”, respondió Francisco. “No voy a hablar de esto, de verdad gracias”, reiteró ante las insistencias y, antes de ingresar al gimnasio, cerró asegurando que su padre estaba “bien”.

LA NACION
CelebridadesTini StoesselMartina StoesselAlejandro Stoessel
Más leídas de Espectáculos
  1. Es hermano de un famoso actor, se recibió de maestro jardinero y trabaja en teatro con Adriana Brodsky
    1

    Es hermano de un famoso actor, se recibió de maestro jardinero y trabaja en teatro con Adriana Brodsky: “Un disfrute”

  2. Del homenaje a Charlize Theron al glamour de Ana de Armas y Kate Hudson en una exclusiva gala
    2

    En fotos: del homenaje a Charlize Theron al glamour de Ana de Armas, Demi Moore y Kate Hudson en una exclusiva gala

  3. Mirtha Legrand publicó su primera foto en redes sociales tras ser dada de alta
    3

    Mirtha Legrand publicó su primera foto en redes sociales tras ser dada de alta: “¡Muy feliz con mi familia!"

  4. Luciana Rubinska y su historia de amor con un hombre 13 años menor que ella
    4

    Luciana Rubinska y su historia de amor con un hombre 13 años menor que ella: “Me lo cruzaba en los pasillos”