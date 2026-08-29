Quién es Mariana Muzlera, la mamá de Tini: de su amistad con Yanina Latorre a su pelea con Lali y el escándalo familiar

Durante casi 15 años, los Stoessel se caracterizaron por ser una familia de bajo perfil, enfocada en que la atención se pusiera en la exitosa carrera de Tini, pero dejando en claro que contaba con un apoyo incondicional de los suyos. Sin embargo, durante las últimas semanas, esta imagen comenzó lentamente a quebrarse luego de que salieran a la luz rumores sobre un supuesto distanciamiento entre la artista y sus padres. La situación estalló esta semana cuando trascendió que Alejandro Stoessel dejó de ser el representante de su hija y que ella solicitó una auditoría en la que se habría evidenciado que él sería el único beneficiario de sus ganancias. Pero, si bien las miradas se posaron en el productor, hay otra persona que también está envuelta en la polémica: su madre, Mariana Muzlera.

De su rol como madre y asistente a su matrimonio con Alejandro Stoessel

Desde sus inicios en Violetta, Tini siempre estuvo acompañada por su madre, tanto en shows y viajes como en rodajes y eventos, quien además se convirtió en su asistente personal. Si bien siempre mantuvo un bajo perfil, Mariana nunca dudó en expresar su orgullo por sus dos hijos, Francisco, de 30 años, y Martina, de 29. De hecho, en su cuenta de Instagram, donde acumula 266.000 seguidores, ellos son los protagonistas de varias de sus publicaciones. Incluso aún tiene imágenes de la cantante con sus exparejas Sebastián Yatra y Pepe Barroso.

Mariana es madre de Tini y Francisco Stoessel (Foto: Instagram @mluciamuz)

Su último posteo en el feed data del 21 de marzo de 2026, día del cumpleaños número 29 de Tini: “No puedo dejar de emocionarme por toda nuestra hermosa vida juntas. Te vi atravesar momentos muy duros y también renacer con una fuerza que me llena de admiración. Sos resiliente, valiente y profundamente talentosa, pero sobre todo sos una persona hermosa. Te amo con todo mi corazón, siempre voy a estar a tu lado. Gracias por enseñarme tanto. ¡Feliz vida, hija!“.

El mensaje de Mariana para Tini por su cumpleaños número 29 (Foto: Instagram @mluciamuz)

Muzlera y Alejandro Stoessel estuvieron casados durante 27 años y a mediados de 2022 se hizo público que estaban separados. Sin embargo, su situación marital no evitó que siguieran siendo familia y continuaran acompañando incondicionalmente a su hija en su carrera profesional. De hecho, cuando el productor atravesó una delicada situación de salud, su exmujer y sus hijos estuvieron a su lado en todo momento. Incluso ahora, en medio del escándalo que golpea a la familia, ella salió a defenderlo, puesto que mantienen una muy buena relación.

A pesar de la separación, Mariana acompañó a Alejandro cuando atravesó un delicado momento de salud y al día de hoy tienen una buena relación Instagram Tini Stoessel

“Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es impecable, con valores, ética y moral indiscutibles. Lo digo yo, que lo conozco desde los 17 años”, expresó, en un mensaje que le envió a Daniel Ambrosino en Intrusos (América TV).

De los negocios a las polémicas con Lali

Más allá de las giras y los shows, Muzlera también decidió tener su propio emprendimiento. En 2021 lanzó Tierra de Pecados, una marca de trajes de baño que fue promocionada por Tini, su examiga Yanina Latorre y Carolina Baldini. Si bien aún tiene el emprendimiento en su perfil de Instagram, la cuenta de la marca no está actualizada desde 2024.

Además de acompañar a Tini, en 2021 Muzlera lanzó su propia marca de trajes de baño (Foto: Instagram @mluciamuz)

Aunque suele mantener un bajo perfil, a lo largo de los años, Muzlera quedó envuelta en varias polémicas. Una de las más recordadas se dio con Lali Espósito. En 2021 le dio “Me gusta” a un posteo que decía: “Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, caradura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad”. Este gesto desató la furia de los fanáticos de la intérprete de “Disciplina”. A partir del revuelo y las críticas que se generaron, salió a disculparse asegurando que solo vio el video de su hija bailando y no leyó lo que decía. “No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender”, aseguró.

No obstante, el daño ya estaba hecho y, cuando Espósito escribió en X “Reafirmación: Qué bendición los padres que me han tocado”, los fanáticos especularon que lo ocurrido no fue menor. A pesar de esto, ella y Tini Stoessel supieron expresar públicamente su respeto mutuo en reiteradas oportunidades.

En 2022, Muzlera quedó en el ojo de la tormenta por un escándalo judicial. María Cristina Chaves, esposa de su padre Guillermo Muzlera, denunció la desaparición de 95 dólares de una cuenta bancaria de su marido y se especuló que Mariana pudo haber sido presuntamente responsable de haber retirado esa suma de dinero. Ella negó las acusaciones y este año trascendió que la justicia la habría sobreseído.

La amistad con Yanina Latorre y un tenso momento que protagonizaron en televisión

La madre de Tini supo ser muy cercana a la conductora de Sálvese quien pueda (América TV). Su vínculo fue públicamente conocido y, de hecho, Latorre fue varias veces cuestionada por cómo trataba la información referida a la cantante por la relación que mantenía con su familia. Si bien las mujeres supieron compartir el mismo grupo de amigas, hace dos años se distanciaron. Recientemente, la presentadora aclaró que “no pasó nada” entre ellas, pero que había cosas que la “incomodaban” y no le gustaban, por lo que decidió dar un paso al costado.

Mariana Muzlera y Yanina Latorre integraron el mismo grupo de amigas, pero llevan dos años distanciadas (Foto: Instagram @mluciamuz)

Si bien en un primer momento anticipó que no iba a hablar de las recientes polémicas de los Stoessel, esta semana todo cambió. De hecho, el miércoles 26 de agosto la propia Muzlera la llamó por teléfono mientras estaba al aire de SQP y, como la atendió y el micrófono estaba abierto, se vivió un momento de extrema tensión.

La mamá de Tini Stoessel llamo a Yanina Latorre al aire

“Estoy al aire. ¿Querés salir al aire?”, le aclaró la conductora y ella le dijo: “Perdoname, no sabía que estabas al aire”. Muzlera accedió a que la llamara más tarde y con un tono de angustia le pidió que, por favor, no dijera que habló con ella. “Es que ya estoy al aire y está saliendo, pero no voy a decir lo que hablemos, no te preocupes, quédate tranquila”, le respondió Latorre y, segundos después, cortó la llamada.

Escándalo familiar, acusaciones y un deseo de reconciliación

El escándalo con los Stoessel estalló cuando trascendió que la auditoría que solicitó Tini habría arrojado que su padre es el único beneficiario de sus ganancias. Las versiones argumentan que durante toda su vida sus padres manejaron sus finanzas, estaban pendientes de todos sus gastos y, de hecho, ella no pertenecería a ninguna de las sociedades que administran su patrimonio, que, según trascendió, sería de 70 millones de dólares.

Mariana acompañó a Tini durante toda su carrera (Foto: Instagram @mluciamuz)

El viernes trascendió que Alejandro Stoessel le habría arrojado piedras a un grupo de periodistas que estaba haciendo guardia afuera de su casa. A partir de esto, Mariana se pronunció en Instagram: además de tratar de “nefastos” al equipo del programa DDM (América TV), publicó una foto de una cámara de seguridad de la vereda en la que se pudo ver a uno de ellos apuntando con un celular al interior de la vivienda y escribió: “Hay un bol***o en la puerta de nuestra casa invadiendo nuestra privacidad. Cometieron un delito que se llama violación de domicilio. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor, que ya sabemos quién es, y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”.

El posteo de la madre de Tini en medio del escándalo (Foto: Instagram @mluciamuz)

Hasta el momento, la situación entre la familia sigue sin resolverse, al menos puertas afuera. Mientras algunos especulan con que en un futuro cercano podrían encontrar una forma de llegar a un acuerdo, otros argumentan que, más allá de todo, el daño ya está hecho y que lo que la cantante desea es tener una independencia tanto económica como personal y profesional. Sin embargo, el mayor interrogante es: después de todo lo que sucedió, ¿asistirán Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel al casamiento de su hija con Rodrigo De Paul? Habrá que esperar a diciembre para saberlo.