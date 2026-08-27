Quién es Francisco Stoessel, el hermano de Tini que quedó bajo la lupa en medio del conflicto de la cantante y su papá

La imagen de bajo perfil que los Stoessel siempre buscaron mantener, más allá de la popularidad de Tini, quedó en jaque luego de que saliera a la luz la existencia de conflictos económicos. LA NACION pudo confirmar que hace tres meses la cantante renunció a la representación artística de su padre Alejandro, quien manejó su carrera desde los inicios con Violetta. A partir de esto, y en medio de sospechas sobre el valor real de su patrimonio, solicitó una auditoría, la cual habría evidenciado que su padre es el único beneficiario de sus ganancias. En el medio, también resonó el nombre de su hermano mayor, Francisco, de alta popularidad en redes sociales y quien, según trascendió, también estaría involucrado en los negocios familiares.

Francisco tiene 30 años y es el hijo mayor de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Tiene un gran parecido con su hermana, de quien siempre fue muy cercano. “Yo siempre intenté acompañarla desde el lugar que me ha tocado, como familiar y como hermano. Ya son casi 10 años acompañándola en su carrera”, sostuvo el joven en diálogo con LAM (América TV) hace dos años. “Estar al lado de ella y haber visto todo lo que pasó y cómo fue progresando, no solo como profesional, sino también como persona, me pone muy orgulloso. Espero acompañarla todo lo que pueda”, expresó.

Fran Stoessel tiene 30 años, estudió Comunicación y se dedica al modelaje y los negocios (Foto: Instagram @franstoessell)

Estudió Comunicación, aunque nunca se confirmó si finalizó sus estudios. Sin embargo, en los últimos años su carrera se redirigió hacia el modelaje, el mundo fitness y los viajes por el mundo. Hasta 2024 se mantuvo muy activo en TikTok, donde mostró su cambio físico tras intensas horas en el gimnasio y en su feed de Instagram, donde acumula 1 millón de seguidores, comparte sus campañas con fragancias con las marcas de lujo con las que trabaja. De hecho, su último video, que data del 15 de abril, es una producción para una reconocida firma francesa. Asimismo, durante un tiempo se dedicó a las relaciones públicas de un restaurante de la Costanera y tuvo una participación activa en La casa streaming.

Fran Stoessel es el hermano mayor de Tini (Foto: Instagram @franstoessell)

Por otro lado, Stoessel también conformó una sólida amistad con Rodrigo De Paul, la cual incluso se mantuvo durante el período en el que el futbolista y su hermana estuvieron separados. “Lo conocí a Rodri como cuñado. Nosotros como familia pasamos por un montón de momentos difíciles estos últimos dos años (su padre Alejandro atravesó una delicada situación de salud) y también vivimos cosas extremadamente lindas, y Rodri siempre fue parte de todo esto”, sostuvo tiempo atrás en Rumis (La casa streaming).

De Paul y Stoessel son íntimos amigos (Foto: Instagram @franstoessell)

“Nuestra relación se intensificó muchísimo más por el contexto que vivimos. Es una persona que siempre nos apoyó. Ha servido como consejero y hoy se puede decir que tenemos una amistad increíble”, precisó. Además de compartir grupo de amigos, también celebró con él en el Estadio Lusail el campeonato del mundo en 2022.

Según trascendió, el nombre de Francisco figuraría en los negocios familiares Instagram Tini Stoessel

Durante los últimos días, Stoessel quedó en el ojo de la tormenta debido a la situación que buscó aclarar su hermana. “Me contaban que una de las cosas que también llamó mucho la atención es que Fran tiene muchos boliches. Uno de ellos es el Banana de Madrid. Entonces, lo que ella dijo es: ‘Perfecto, todo esto está a nombre de él. ¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran, y nunca trabajó. Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas’”, sostuvo Paula Varela en Intrusos (América TV). Asimismo, Daniel Ambrosino sumó que la transmisión de todos los shows internacionales de Tini estaría manejada por él y su padre.

Los presuntos negocios de Francisco, el hermano de Tini

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Stoessel se pronunció al respecto.