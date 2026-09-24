La reacción de Sofía Solá, la hija de Maru Botana, al ser relacionada sentimentalmente con Franco Colapinto

Hace algunas semanas, se confirmó la separación de Franco Colapinto de Maia Reficco. Desde entonces, ni lento ni perezoso, el piloto de Fórmula 1 comenzó a interactuar en redes sociales con algunas otras candidatas; y una de ellas es Sofía Solá, la hija de Maru Botana.

Los jóvenes se conocerían desde su infancia en Pilar, pero actualmente los dos viven en Europa, donde algunos contactos en común habrían vuelto a unirlos. Desde Puro Show (eltrece) quisieron saber más detalles de este romance y se acercaron a consultarle a Maru Botana sobre el flechazo entre su hija y el deportista de elite.

“Lo quiero mucho a Franco y a su familia. Lo fui a ver de hecho en Barcelona”, dijo la cocinera, quien reconoció que las familias mantienen una muy buena relación. “Lo conozco porque él es muy fan de una torta mía y su mamá suele ir a comprar”, explicó sobre cómo nació el vínculo. Fue entonces que el notero le consultó: “¿Cómo yerno te lo imaginas?”. A lo que Maru, sonriente, respondió: “Sería divino. No lo conozco tanto a Franco, pero sí a su familia y sé que son un amor. Está aprobado”.

Los likes de Franco Colapinto a la hija de Maru Botana (Foto: Instagram @soffiasolaa)

Por otro lado, una de las panelistas del programa, Angie Balbiani, explicó que los likes que comenzó a dejar Franco en el perfil de Sofía fueron muy “jugados”. “O son muy amigos o se la está jugando porque la realidad es que cuando vos estás en Fórmula 1, tu equipo no te permite dar likes y tener abiertas tus redes sociales. Te tienen que cuidar. Si vos te metes en el perfil de Franco Colapinto no podés mandarle un mensaje. Eso es porque las tiene cerradas a las redes. No es tan sencillo”, argumentó.

La reacción de Sofía Solá en TikTok

Al ver todo el ruido mediático que generaron sus interacciones con Franco Colapinto en Instagram, Sofía Solá decidió romper el silencio con un breve video de humor publicado en TikTok. En el mismo se mostró maquillada y tirando un beso, con una voz de fondo que decía: “Yo no sé quién estará escribiendo la historia de mi vida, pero, por favor, ponle un punto, una coma, algo, no sé, tomate un té. Fumate uno. Descansa la muñeca. Dejame en paz un segundo”.

La reacción de Sofía Solá en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

Además, sobre su foto escribió para desmentir los rumores: “Yo sin entender nada, pero feliz de que me shippean con Franco Colapinto”. Rápidamente, su posteo se llenó de mensajes de personas de todo el mundo que la incitaron a hablarle al piloto de carreras. “Aprovechá por todas”; “Bendecida estás” y “Hazlo, Franquito”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.