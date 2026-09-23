Las vacaciones de Maia Reficco en Mallorca en medio de las especulaciones sobre su relación con Franco Colapinto

A principios de este año, la relación de Franco Colapinto y Maia Reficco recibió toda la atención de la prensa nacional e internacional. Tras la confirmación en Buenos Aires, se los vio a los besos en el Gran Premio de Miami y Mónaco y ella le dedicó un romántico saludo de cumpleaños en las redes sociales. Sin embargo, en julio, solo tres meses de blanquear su amor, surgieron fuertes rumores de crisis, puesto que ella dejó de asistir al paddock. Aunque trascendió que hace un par de semanas estuvieron abrazados en Ámsterdam, ahora una reciente escapada de la cantante a Mallorca volvió a reavivar las especulaciones sobre el estado de su relación: ¿están juntos o separados?

Colapinto y Reficco blanquearon su relación en abril pero en julio comenzaron los rumores de separación Getty Imges

El martes 22 de septiembre, Reficco compartió postales de su estadía en Mallorca. “Tanto Last Sunrise que tuve que volver”, comentó en referencia a Sunrise: El último amanecer (The Last Sunrise), película basada en la novela homónima de Anna Todd que la tiene como protagonista junto a Fernando Lindez y Eva Longoria, que se estrenó en la plataforma de streaming Prime Video el 26 de agosto y que justamente transcurre y se filmó en la mencionada isla española.

La cantante regresó a Mallorca, donde filmó su película The Last Sunrise (Foto: Instagram @maiareficco)

En las fotos se pudo ver a Reficco a pura sonrisa, luciendo un traje de baño de dos piezas color amarillo con mate en mano y su bolso de playa. Además de tomar sol junto al mar y deleitarse con los paisajes, degustó en su hospedaje lo que parecía ser una torta y también salió a comer a un restaurante. Las imágenes evidenciaron que no estaba sola y varios usuarios de las redes sociales empezaron a especular sobre su compañía.

La publicación despertó especulaciones sobre el estado de su relación con el piloto de la Formula 1 (Foto: Instagram @maiareficco)

”¿Y Colapa? ¿No estaba en Madrid también?” y “¿El fotógrafo es Franco?”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación, pero que la cantante no respondió. Cabe mencionar que el 13 de septiembre el argentino corrió el Gran Premio de España, donde terminó en la séptima posición.

Maia Reficco feliz durante sus vacaciones en Mallorca (Foto: Instagram @maiareficco)

Varios seguidores se preguntaron si viajó junto a Franco Colapinto (Foto: Instagram @maiareficco)

Lo cierto es que hasta el momento ni la actriz ni el piloto se pronunciaron sobre el estado de su relación. En agosto, Yanina Latorre compartió en su programa Sálvese quien pueda (América TV) imágenes de ambos caminando abrazados por Ámsterdam durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos. “Ella lo debe haber ido a ver a él y salieron a pasear juntos. Yo tenía la data de cuándo se separaron, de que estaban como en una crisis. No sé si eso fue de ellos o más del entorno. A mí lo que me llegó es que a la familia de él, o más precisamente a la mamá de él, ella le parece intensa”, sostuvo la conductora.

“Estuve averiguando y me dijeron que ella es un amor, que el hermano es divino. Yo entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos y a ganar guita, pasa como con los jugadores de fútbol, que la novia molesta porque se desenfoca”, continuó Latorre y se mostró a favor de la pareja: “Ellos se enamoran, hacen lo imposible para verse y medio que les parece intensa por eso, pero en realidad hay que dejar que los chicos sigan”.

La foto de Franco Colapinto y Maia Reficco que alimenta las versiones de reconciliación

Si bien tanto Colapinto como Reficco siempre fueron bastante reservados con respecto a su relación, a fines de junio, durante un evento de promoción de su película, ella habló por primera vez de su pareja. “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa frente a alguien por hacer lo que ama. Creo que para mí mirar a alguien hacer lo que ama es la cosa más especial del mundo”, le dijo a Entertainment Tonight. “Cuando se trata de alguien a quien amás —como tu pareja—, lo único que podés desear es que sea feliz y que pueda hacer lo que lo apasiona. Entonces, realmente no tengo mucho que decir sobre eso. La verdad, no me pongo nerviosa porque está haciendo lo que ama”, sentenció.