Viviana Canosa habló de las presiones que recibió para adelantar su denuncia: “Estoy enfrentada a gente muy poderosa”

Después de presentarse a declarar esta mañana en Comodoro Py ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli, y con el secreto de sumario vigente, Viviana Canosa se descargó en vivo contra quienes la acusaron de actuar “por un punto de rating”, explicó algunos detalles de la causa y reveló qué decían los mensajes que recibió anoche y la presionaron a adelantar un día su denuncia ante la Justicia.

“Tanto para hablar hoy. No me dejaron dormir, chicos”, arrancó la periodista al aire de Viviana en vivo (eltrece). “Iba a declarar el miércoles, pero ayer fui a ver a Adrián Suar con gran parte del equipo [la avant premiere de su nueva película, Mazel Tov], miramos la película y tipo doce de la noche, con el doctor [Juan Manuel] Dragani, que estaba al lado mío, empezamos a recibir algunos mensajitos un poquito incómodos, tirándos una data que nos hizo reflexionar acerca de que era mejor ir a declarar hoy", relató.

Sobre el contenido de los mensajes, detalló: “Nos advertían que, del otro lado, no solo los involucrados sino quienes los contienen nos iban a hacer una jugada sucia. Me dijeron ‘te van a ensuciar la cancha porque vos sos una pichi al lado de ese imperio’. Por eso nos sugerían no esperar al miércoles”.

“Por supuesto que estoy enfrentada a gente muy poderosa que va a querer complicarme. Yo miedo no tengo. Puedo sola frente al mundo, me banca la gente; hoy me abrazaron en Comodoro Py, me abrazaron los policías, me banca el laburante. Estoy exponiéndome mucho con lo que estoy contando”, remarcó.

“ La gente que está involucrada, que dice que me va a querellar, está más preocupada que yo. Si vos no estás preocupado, no llamás a gente poderosa. Yo no llamo al Presidente y a la ministra de Seguridad para que me cubran el trasero porque estoy en un quilombo . Ellos necesitarían ayuda. Entonces, invocaron al poder. Y yo solita declarando. No me divierte bajar las escaleras de Comodoro Py para denunciar cosas que los políticos no denuncian porque miran para otro lado", fueron otras de sus fuertes palabras.

Viviana Canosa al salir de los tribunales de Comodoro Py Enrique García Medina

“Esto arrancó como una especie de chimento de peluquería, dos personas que trabajaron juntas y se tiraron munición gruesa. Fue creciendo el tema y hoy tengo secreto de sumario”, continuó Canosa en su descargo. A continuación, disparó munición pesada contra otros colegas. “Escuchaba hoy a un señor en la radio [no recordaba su nombre, y luego le informaron que se trataba de Pablo Vilouta]. Decía: ‘bueno, por un punto de rating’. Yo digo: ‘pedazo de nabo, vos y tu carmela?. Te lo digo a vos y a cualquiera, ¿ustedes realmente creen que por un punto de rating voy a exponerme a tanto? Eso habla de vos, no de mí. A mi no me divierte ver a mi mamá con cara de preocupación, no me divierte ir a declarar sin dormir. Por un punto de rating les muestro las tetas, es más fácil, me divierte más. A vos, Vilouta, ¿te importa el tema de los menores? Vamos a ver por qué estás tan enojado conmigo y por qué te molesta tanto lo que estoy investigando. No soy Wanda Nara, con todo respeto, tengo 34 años de profesión e investigué un montón de temas".

Los detalles de la denuncia de Viviana Canosa

El abogado que representa a Viviana Canosa, Juan Manuel Dragani, explicó, en la medida de lo posible debido al secreto de sumario que rige sobre la causa, de donde surge la denuncia que realizó la periodista, más allá de su enfrentamiento con Lizy Tagliani, y cuáles son las recientes novedades.

En primera instancia, el letrado comentó que la conductora fue a declarar porque cumplió con su obligación de ciudadana de denunciar un delito del cual tomó conocimiento. “Aportar las pruebas e investigar puede estar en manos del denunciante, pero es obligación de la Justicia”, agregó.

“Hace aproximadamente un año empezaste a recolectar información y pruebas para decantar en la denuncia que formulamos hoy, que la hubieras hecho de todas maneras aunque no hubieras dicho lo de Lizy, porque ya lo veníamos pergeñando hace un tiempo” , aclaró.

Y continuó: “Hoy se aportaron datos precisos, nombres, locaciones, detalles; hay un correlato de hechos. No se circunscribió únicamente a lo que habló Viviana de Lizy, es una cuestión más amplia. Hay que dejar que trabaje la Justicia, hay que preservar la investigación y hay que avanzar en el plexo probatorio”.

“Es tan grave lo que denunciamos hoy que el propio fiscal Stornelli se presentó e instó la acción penal. Es decir, en paralelo a la denuncia que hizo Viviana, Stornelli se presentó como denunciante”, apuntó Dragani, a la vez que contó que la causa quedó designada en la fiscalía de Carlos Rívolo, pero que aún no se sabe si va a tomarla.

LA NACION