La sangrienta película de culto que Netflix no se animaba a sumar y que es furor en todo el mundo

Netflix se posicionó como una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, gracias a su extenso catálogo de películas, series y documentales. Claramente, esa variedad constante de contenido atrae a los usuarios, que siempre buscan novedades para disfrutar en su tiempo libre. De todas formas, hay un film en particular que no se animaban a sumar, teniendo en cuenta que es realmente espeluznante y particular.

Directo al número tres en las listas del Reino Unido, la última obra maestra de Jordan Peele, el genio detrás de Get Out y Us, sacudió los cimientos del cine de terror. Con solo tres películas en su haber, ya es considerado un ícono del género. Fue su última creación, ¡Nop! (Nope), la que fue recientemente añadida a Netflix de Reino Unido y es aclamada como la “película perfecta”, capturando la atención global y consolidando su reputación como un visionario del cine contemporáneo.

Con respecto a esto, Ben Travis, editor adjunto en línea de Empire Magazine, comentó: “Dado que Nope acaba de agregarse a Netflix Reino Unido, realmente creo que es hora de que la consideremos quizás la mejor película de Jordan Peele”. En ese sentido, se dio a conocer que circularon muchas dudas antes de sumarla a la reconocida plataforma: “No estaba seguro al principio, pero al volver a mirarlo varias veces se desprenden tantas capas. Increíblemente rica temáticamente y, sin embargo, también gobierna simplemente como ‘Sky Jaws’”.

Se trata de una de las obras más famosas de Jordan Peele

Sinopsis de Nope, la película considerada una obra maestra del cine de terror

En este último trabajo de Jordan Peele, Daniel Kaluuya y Keke Palmer brillan como los cuidadores de caballos en una granja remota. La pareja se embarca en la misión de capturar imágenes de un misterioso OVNI que acecha el cielo nocturno. A medida que desciende la oscuridad, revelaciones escalofriantes y giros inesperados ponen a prueba su cordura y su supervivencia.

Con la participación destacada de Steven Yeun y Brandon Perea, Nope se convirtió en la película más controvertida de Peele hasta la fecha, con un sólido 83% de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, aunque la audiencia se muestra más dividida con un 69%. Por eso mismo, se la considera como una experiencia cinematográfica que desafía todas las expectativas y deja sin aliento al espectador hasta el impactante final.

Las críticas de Nope

“Nope, de Jordan Peele, no solo es una película de terror perfecta, sino también una película de verano perfecta. ¡Una obra maestra para ser honesto!”, fue la reacción de un espectador al verla. Asimismo, una reseña de la película escrita por Ben Turner de Pink Lens menciona: “Un viaje emocionante, tenso, sangriento e inquietante, también ingeniosamente comedido, con algo extrañamente satisfactorio en el hecho de que los personajes finalmente pronuncian con moderación el ‘¡No!’, en momentos de peligro extremo”.

Con respecto de su gran obra, el propio Peele le dijo a CBS Mornings: “Antes que nada, quería hacer una película de terror sobre ovnis. Y luego, por supuesto, es como, ¿Dónde está la icónica película Black UFO?”. “Siempre que siento que mi película favorita no se hizo, ese es el vacío que intento llenar con mis películas”, agregó.

Dónde ver Nope

En Argentina, actualmente está disponible en las siguientes plataformas:

Amazon Prime Video

Max

